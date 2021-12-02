"Мы не собираемся танцевать": Лаврову и главе МИД Британии выключили свет (видео)

Лавров и Лиза Трасс повеселили журналистов. Коллаж "Сегодня"

На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и британского главы МИД Элизабет Трасс произошел казус – неожиданно погас свет. Соответствующее видео опубликовала в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева.

В Стокгольме (Швеция) проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где главы МИД также проводят и двухсторонние встречи.

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Переговоры начинались весело – Лавров сначала пытался выгнать из комнаты журналистов.

"Мы не собираемся танцевать. Выходите", – сказал он.

Сразу после этих слов ненадолго погас свет, на что Трасс отреагировала словами: "Проблемы со светом, Сергей".

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Глава МИД России быстро ответил ей: "Проблема у кого-то со спиной".

Напомним, сегодня во время встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена тоже погас свет.