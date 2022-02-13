"Мы не оставим Украину": мощное заявление вице-канцлера Германии

Роберт Хабек высказался в поддержку Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что озабочен ростом напряженности у границ Украины.

"Мы можем оказаться на грани войны в Европе. С большими армиями танков лицом друг к другу. Это абсолютно угнетает и угрожает", — цитирует Хабека Spiegel.

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По его словам, очень хорошо, что канцлер Олаф Шольц едет в Киев в понедельник.

"Знаки имеют значение. Мы не оставим Украину в одиночестве. Через множество разговоров можно попытаться построить мост, который не обязательно виден в данный момент", — отметил Хабек.

Визит Олафа Шольца

14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев, а после этого поедет в Москву. Шольц надеется обсудить с Зеленским и Путиным способы достижения прогресса в выполнении минских мирных соглашений, направленных на прекращение сепаратистского конфликта на востоке Украины.

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Ожидается, что по итогам переговоров Германия может согласиться на финансовую помощь Украине, о чем украинская сторона просила ранее.

Немецкий канцлер также сообщит Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину.

Угроза нападения на Украину