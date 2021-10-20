"Му**чье несмешное! Тупицы! Дох**а ли денег Путина нашли?" – друг Кремля Дерипаска "взорвался" после обысков

Журналисты не видели, чтобы из домов Дерипаски выносили водку. А вот коробки с документами были / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Российский олигарх, бывший основатель компании "Базовый элемент" и председатель совета директоров компании "Русский алюминий" Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые прошли в двух его особняках в США 19 октября. Некогда самый богатый человек России не стесняясь в выражениях пожаловался, что агенты ФБР выпили его водку и съели джем. А вот доказательства отмывания денег президентом России Владимиром Путиным вряд ли нашли.

Ответ ФБР

"Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, спизженных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска", – написал весьма эмоционально миллиардер Дерипаска на своем телеграм-канале.

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Геополитика

В происходящем вокруг своей персоны Олег Дерипаска видит исключительно политику.

"Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году. Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно. Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней" , – считает Дерипаска.

Дела Дерипаски