Воевать за Украину никто не будет. В ЕС предупредили Киев из-за угрозы РФ

Жозеп Боррель напомнил об отсутствии оборонного альянса. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России. Так как подписанное Соглашение об ассоциации не предусматривает оборонный альянс. Максимум, чем может помочь Евросоюз – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

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"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе – мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – сказал он.

Боррель отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации в Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена украинской и американской сторонами.



В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создание военного союза.



"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", – отметил он.

Какие страны уже выразили военную поддержку Украине

В Великобритании заявили о готовности направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Также министр обороны Швеции Петер Гультквист заговорил о возможности отправить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Также напомним, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.