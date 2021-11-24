Первое обращение Украины к новым властям в Германии – о чем попросили

Кулеба поприветствовал создание новой коалиции в Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая коалиция Германии должна занять более жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Украинская сторона призывает новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", – сказал он.

По словам Кулебы, Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии. Он отметил, что для нашей страны очень важно, чтобы нынешнее немецкое правительство согласилось с нашей принципиальной позицией.

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Также он отметил, что текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках Восточного партнерства и подтверждает поддержку Украины на пути евроинтеграции".

Глава МИД также настаивает на том, чтобы новое правительство ФРГ потребовало от России немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, нарушений режима прекращения огня на Донбассе и прекращения аннексии Крыма.

"В коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед", – резюмировал он.

Отметим, что сегодня лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции.

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Выборы в Германии

Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Сертификация "Северного потока – 2"

Скандальный российский газопровод "Северный поток – 2" уже полностью готов к запуску, однако он не может начать коммерческие поставки газа, пока не пройдет обязательную процедуру сертификации, которая по закону должна выглядеть так:

сначала подается заявка в немецкий регуляторный орган, который рассматривает ее в течение четырех месяцев ( этот срок истечет 8 января );

); далее его решение в течение двух месяцев могут прокомментировать все участники процесса сертификации, в том числе европейские агентства и Еврокомиссия;

после этого решение возвращается к регулятору и он выносит окончательный вердикт.

Россия неоднократно настаивала на ускорении этой процедуры и давила на Евросоюз с требованием запустить газопровод уже 8 января. В Кремле это объясняли тем, что дополнительные объемы газа помогут разрешить энергетический кризис в Европе, хотя эксперты доказывают, что между этим нет связи.

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Кроме того, 23 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США вводят дополнительные санкции против одной компании и двух кораблей, связанных со строительством "Северного потока – 2".