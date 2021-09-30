Казни, дорогие наркотики и школы без девочек: как Афганистан прожил первые 30 дней при "Талибане"

Месяц прошел и женщины вынуждены были облачиться в паранджу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Прошел месяц, как последний американский солдат покинул территорию Афганистана, перед этим захваченного практически без единого выстрела исламистским движением "Талибан". Сайт "Сегодня" собрал информацию, как сейчас живет Афганистан, который так и не стал светской страной в период 20-летнего пребывания там западных войск.

Власти

На сегодня ни одна страна в мире не признала правительство во главе с Хасаном Ахундой, который значится в списке ООН международных террористов. Этот факт, в частности, не смущает Москву. Неделю назад на полях Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Нынешнее положение дел не ограничивает и не препятствует нашим контактам с талибами".

Реклама

От правительства Китая, Пакистана, Турции, Катара, России, Саудовской Аравии и США звучали заявления, что талибы могут рассчитывать на какое-то сотрудничество с ними, но лишь при условии соблюдения основных прав человека.

Встреча делегации ВОЗ с представителем новых властей Афганистана / Фото Reuters

Реклама

Сам Афганистан теперь называется "Исламский эмират Афганистан". Он был провозглашен еще до ухода американцев 19 августа.

Законы шариата

Признания "Талибан" скорее всего и не дождется, поскольку достаточно быстро страна скатилась в сторону следования крайне радикально интерпретированным законам шариата.

Сообщения о расстрелах без суда и следствия появились буквально сразу, как исламисты взяли власть. Теперь это фактически обыденное явление. Например, 24 сентября в провинции Герат были публично повешены четыре жителя Афганистана, которых обвинили в похищении людей.

Казни становятся обычным явлением для Афганистана / Фото Reuters

В конце сентября был введен запрет на стрижку бороды, что тоже не совсем соответствует законам шариата.

Официально "Талибан" заявляет, что временно, на переходный период они признают действие Конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха (управлял Афганистаном с 1933 по 1973 год). Но не полностью, лишь в той части, которая не противоречит законам шариата. В Афганистане за период с получения независимости в 1919 году сменились семь конституций.

Положение женщин

Чуть ли не единственные, кто хоть как-то пытается противостоять исламистам – женщины. Они продолжают проводить немногочисленные пикеты с требованием оставить им права. Обычно это все заканчивается силовым разгоном со стрельбой вверх.

В середине сентября афганские девочки остались без шансов на образование – исламисты исключили их из средней школы и уволили учителей-женщин. В младшей школе девочек разместили за ширмой.

Кандагар, 14 сентябрь 2021 года. Без паранджи женщина больше не может выйти на улицу / Фото Reuters

Перед этим было закрыто министерство по делам женщин. Талибы приняли решение создать на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков. Такое ведомство работало при предыдущем периоде управления талибами в 1990-х годах. Тогда его основной задачей было введение строгих религиозных доктрин, касающихся исламского порядка.

Свобода слова

За месяц после прихода талибов к власти в стране перестали работать минимум 153 СМИ. Главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.

Экономика

Еще в середине августа, когда движение "Талибан" победоносно захватылова одну провинцию страны за другой, национальная валюты – афгани – рухнула до исторических показателей. Курс доллара, который почти полгода держался на отметке 80 афгани за один доллар, подскочил до 100 афгани.

Сейчас происходят огромные выводы средств из банков, а финансовая индустрия Афганистана находится под давлением "экзистенциального кризиса". Об этом заявил исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калима аль-Фалахи, передает Reuters.

Очереди в банки страны, откуда афганцы пытаются забрать свои деньги / Фото Reuters

Экономика Афганистана сильно зависит от иностранной помощи, 40% ее ВВП формируется от международной помощи. Эта же помощь после прихода к власти талибов была полностью заморожена.

Дорожает все, включая опиум на черном рынке. Как сообщает издание Times of India, цены на опиум скачкообразно выросли 15 августа — в этот день талибы захватили Кабул, а афганское правительство бежало из страны. Цены на опиум, в результате, выросли в три раза на черном рынке и стали выше, чем этот наркотик стоит на рынках Европы.

Как развивались события