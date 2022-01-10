Лукашенко назвал страну, которая может повторить судьбу Казахстана

Лукашенко предупредил власти Узбекистана. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который отправил своих "миротворцев" в Казахстан, считает, что следующей страной, где могут вспыхнуть массовое протесты, может оказаться Узбекистан.

Об этом он сказал во время онлайн-саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Он убежден, что протесты в Казахстане якобы имели признаки внешнего управления, и не исключил, что есть риск для еще одной соседней страны.

"Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их (Запада) взгляды брошены и на Узбекистан", – сказал Лукашенко.

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