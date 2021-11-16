Лукашенко и Путин обсудили Украину: что их так испугало

Лидеры двух государств провели переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лидеров двух стран обеспокоила ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ России и в Черном море.

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Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге о ситуации в Черном море в целом.

"Президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также обсуждалась ситуация на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства

Белорусский лидер в свою очередь рассказал коллеге о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Также они обсудили график будущих контактов.

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Накануне телефонного разговора Лукашенко заявлял, что он пообщается с российским лидером и попросит его, чтобы он подключился к разрешению конфликта и, если нужно, оказал соответствующее содействие. При этом Лукашенко не собирается втягивать Россию в кризис с беженцами.

Ранее президент Беларуси провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. По его словам, они пришли к единому мнению, что эскалация на границе с Польшей никому не нужна, в том числе Евросоюзу. Также глава республики предложил идею, как развязать конфликт, но ее подробности раскрывать не стал.

Путин испугался Украину

Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Теперь в основном Украину и силы НАТО в Черном море. В ходе разговора российский лидер также пожаловался на деструктивную политику Киева на Донбассе, "который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".