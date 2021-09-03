Лучше при Байдене или при Трампе – Зеленский ответил на провокационный вопрос

Зеленскому задали провокационный вопрос про Байдена и Трампа. Коллаж: "Сегодня"

В рамках рабочего визита в США президент Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет (Калифорния) и выступил перед экспертной средой этого учебного заведения. Большую часть своего выступления президент Украины посвятил планам и реформам нашего государства.

В ходе выступления, у Зеленского спросили, когда Белый дом ему больше нравился, под руководством Трампа или Байдена.

Зеленский ответил на этот вопрос мудро.

"Более важный вопрос – что вам (американцам) нравится",– сказал Зеленский.

О чем говорил Зеленский в Стэнфорде

Президент отметил, что его личное кредо, а также символ современной Украины – "все возможно", что украинцы часто доказывали человечеству.

"Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и, кстати, WhatsApp", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина строит демократическое, свободное и открытое государство и проводит многочисленные реформы, несмотря на то, что одновременно противостоит одной из самых мощных армий мира – Российской Федерации, и что у нее оккупировали часть территории.

Зеленский также сравнил себя и свою команду с основателем и директором Apple Стивом Джобсом, которому в свое время также "часто говорили – это невозможно".

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple – iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора. А в нем – наше украинское творение – государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинцев в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес можно за 7-15 минут – быстрее, чем в большинстве стран мира", – заявил президент.

По его словам, Украина стала первым государством в мире, в котором есть цифровой паспорт.

Одной из целей на будущее Зеленский назвал, чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете.

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