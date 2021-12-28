Квартира под Киевом, огромные паи и мамина иномарка — что нашли в декларации "слуги" Галушко

Нардеп Галушко ездит на маминой иномарке и скандалит с полицейскими / Коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" Николай Галушко – тот самый народный депутат, который на видео годичной давности пререкался с работниками патрульной полиции, называя из "деб*лами" за то, что правоохранители остановили его автомобиль на дороге и потребовали показать документы.

Кому принадлежит транспортное средство, за которое так боролся политик, и что журналисты нашли в его декларации — расскажет сайт "Сегодня".

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"Машиной раздора" оказалась Toyota Land Cruiser 200 2020-го года выпуска. Эта марка указана в электронной декларации для НАПК Галушко. Правда, она находится в собственности матери депутата. Стоимость иномарки обозначена в почти 2 с половиной миллиона гривен.

Иномарки нардепа Николай Галушко, указанные в его е-декларации / Скриншот

Жемчужины автопарка

Элитный джип – не единственный железный конь в автопарке политика. В его собственности имеется и более скромный LEXUS LS460 СЕДАН-В 2007-го года стоимостью почти 300 тысяч гривен.

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Кроме того, в мае этого года Галушко приобрел BMW K1600GTL 2012-го года. Цену указал на уровне 60 тысяч гривен.

Новоприобретенный автомобиль из декларации нардепа Галушко / Скриншот

Аграрий в душе

В финансовой отчетности у "слуги народа" внесены четыре земельных участка. Все они расположены в Броварах или Броварском районе под Киевом. Стоимость напротив двух участков не написана. Но остальные два оценены в 2054 и 4897 в национальной валюте.

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Земельные паи народного депутата под Киевом / Скриншот

Депутатская жилплощадь

Участки земли в одном районе политик выбирал не зря. В районном центре он приобрел себе квартиру. Жилплощадь в полсотни квадратных метров у Галушко появилась еще а 2008 году. Согласно записям в декларации, политик отдал за нее 530 250 гривен.

Квартира народного избранника от монобольшинства из его декларации / Скриншот

Кровные деньги

Для НАПК представитель монобольшинства честно вписал свой доход от законодательной деятельности в размере 441 849. Если поделить, то за 2020-й год работы в Верховной Раде этот нардеп получал почти по 37 тысяч гривен каждый месяц.

Доход Николая Галушко от депутатской деятельности / Скриншот

Изменения в финансовом положении

Нардеп со "Слуги народа" дважды в 2021-м году указывал изменения в декларации за счет поступлений доходов от отчуждения имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав). По 298 150 и 60 000 гривен соответственно.

Дополнения в декларации нардепа / Cкриншот

Что касается ценных бумаг, корпоративных прав, объектов интеллектуальной собственности — такого в декларации у избранника-скандалиста от президентской фракции не нашли.