Крестовый поход против Зеленского? Фото Авакова с топором в интересной компании

Аваков опубликовал совместное фото с известными людьми / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с журналистами Дмитрием Гордоном и Савиком Шустером, доктором Евгением Комаровским и экс-премьером Владимиром Гройсманом. В руках они держат доспехи.

"Да, это именно то, что вы подумали", – подписал фото Аваков, такую же запись в своем Instagram сделал и Гордон.

Реклама

Пользователи соцсети сразу выдвинули предположение, что они планируют создать свою коалицию против президента и "слуг".

Некоторые в шутливой форме назвали их "стариками разбойниками" и "войском Александра Македонского", намекнув, мол, это команда для спасения Украины в сложные времена.

"Арсен Борисович — это рыцари справедливости и доблести?".

Реклама

"Крестовый поход на Банковую".

"Похоже на съезд украинских масонов. Команда впечатляет"

Напомним, что после отставки бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал большое интервью, в котором заявил, что подумывает о создании партии, в которой будут представители разных политических течений, среди которых: Разумков, Яценюк, Гройсман, Тимошенко и Ляшко. Через неделю после громкого заявления, породившего слухи об объединении Авакова с Разумковым, экс-глава МВД заявил, что такому союзу не бывать, но он сделает все, чтобы создать синергию политических лидеров во благо Украины.

Реклама

Журналист Дмитрий Гордон заявлял, что возможный политический альянс, о котором говорил Аваков, станет мощным объединением из политиков-тяжеловесов и может помочь Украине выйти из трудной ситуации.

Ранее знаменитый доктор Евгений Комаровский прокомментировал информацию, что он может войти в новую политическую силу бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. "Я не собираюсь лезть в эту кашу!" – заявил он.