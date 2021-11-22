Команда по спасению Украины: соцсети отреагировали фотожабами на фото Авакова

В фотожабах пользователи прошлись по всем участникам фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Опубликованное в Instagram совместное фото экс-главы МВД Арсен Аваков с Комаровским, Шустером, Гордоном и Гройсманом, вызвало бурный ажиотаж у пользователей социальных сетей, которые сразу же придумали яркие фотожабы.

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История фото

Фото было сделано вчера, 21 ноября, в Литве, где родился Савик Шустер, у которого сегодня, 22 ноября, день рождения (69 лет). Туда на празднование приехали его друзья.

"Фото сделано в Литве. У Савика день рождения, куда он пригласил своих друзей. И решил показать им места своего детства, в том числе и школу. Хорошая душевная атмосфера, а остальное пусть додумывают как хотят", – сказал гендиректор Студии Савика Шустера Павел Елизаров.

Кроме того, экс-глава МВД опубликовал еще пару фотографий, но уже только с Евгением Комаровским. На втором снимке они держат в руках по бокалу вина.