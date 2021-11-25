Количество настораживает: на границе с Украиной заметили новые танковые дивизии РФ

Аналитики CIT сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Количество войск и военной техники, которые Россия стягивает к границе с Украиной, увеличивается.

Об этом говорится в расследовании международной группы журналистов Conflict Intelligence Team.

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"Стоит отметить, что, помимо войск, к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей", – говорится в сообщении.

Что известно?

Три недели назад единственным новым соединением, которое репортеры заметили на границе, была 4 танковая дивизия России. Теперь там уже по меньшей мере другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа.

Расследователи объясняют, что сосредоточение сил у границы примерно такое же, как это было в апреле, и перекидывает Россия их медленнее, чем тогда. Однако если такие темпы сохранятся до января, то общая численность войск у границы и в оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели.

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Наиболее показательное размещение военной техники журналисты зафиксировали на полигоне "Погоново" в Воронежской области.

Фото: CIT

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