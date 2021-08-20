Кличко позвали на заседание СНБО: что ответил мэр Офису президента

Кличко не сможет приехать на Банковую. Коллаж "Сегодня"
Офис президента Украины пригласил мэра Киева Виталия Кличко на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, но тот отказал и не придет.
Об этом сообщил в Facebook сам столичный градоначальник.
По его словам, он сейчас находится не в столице, поэтому не сможет присутствовать на Банковой.
"Друзья! Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать, потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", – написал Кличко.
Кличко хотят отправить в отставку?
- В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует мэр Киева. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.
- В Киеве есть должность городского головы, то есть мэра. Ее занимает Виталий Кличко. Эта должность выборная, то есть президент не может никого с нее снять или на нее назначить. Полномочия мэра описаны в законе "О столице Украины – городе-герое Киеве". Однако есть еще Конституция Украины, которая имеет преимущество перед законами. Из ст. 118 Конституции следует, что в столице должен существовать такой орган, как Киевская городская государственная администрация. Ее главу назначает президент по представлению Кабинета министров.
- Ожидалось, что на заседании СНБО поднимут вопрос отставки Кличко, но есть мнения, что его не будут увольнять пока, чтобы накануне Дня Независимости и визита Меркель в Киев не обострять ситуацию.
Как сообщали новости "Сегодня", источник в КГГА рассказывал нам в комментарии, что якобы дана команда "фас" с целью парализовать деятельность коммунальных служб столицы и остановить использование ресурсов города.
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