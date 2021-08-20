Кличко позвали на заседание СНБО: что ответил мэр Офису президента

Кличко не сможет приехать на Банковую. Коллаж "Сегодня"

Офис президента Украины пригласил мэра Киева Виталия Кличко на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, но тот отказал и не придет.

Об этом сообщил в Facebook сам столичный градоначальник.

По его словам, он сейчас находится не в столице, поэтому не сможет присутствовать на Банковой.

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"Друзья! Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать, потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", – написал Кличко.

Кличко хотят отправить в отставку?

В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует мэр Киева. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.

В Киеве есть должность городского головы, то есть мэра. Ее занимает Виталий Кличко. Эта должность выборная, то есть президент не может никого с нее снять или на нее назначить. Полномочия мэра описаны в законе "О столице Украины – городе-герое Киеве". Однако есть еще Конституция Украины, которая имеет преимущество перед законами. Из ст. 118 Конституции следует, что в столице должен существовать такой орган, как Киевская городская государственная администрация. Ее главу назначает президент по представлению Кабинета министров.

Ожидалось, что на заседании СНБО поднимут вопрос отставки Кличко, но есть мнения, что его не будут увольнять пока, чтобы накануне Дня Независимости и визита Меркель в Киев не обострять ситуацию.

Как сообщали новости "Сегодня", источник в КГГА рассказывал нам в комментарии, что якобы дана команда "фас" с целью парализовать деятельность коммунальных служб столицы и остановить использование ресурсов города.

Читайте также в нашем материале, кто может заменить Кличко на должности главы КГГА.