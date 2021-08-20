Кличко не тронут – готовят санкции против РФ: что сегодня будет на СНБО

Накануне правительство одобрило два санкционных пакета против десятков российских судей и чиновников

СНБО снова готовит сюрпризы, но не для мэра Киева. Коллаж "Сегодня"

Сегодня состоится заседание Совета национально безопасности и обороны, на котором могут рассмотреть санкции против граждан России, вопросы оборонного характера и лесного хозяйства, а вот отставка мэра Киева Виталия Кличко на повестке пока не стоит.

Два пакета санкций против граждан РФ

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На этой неделе Кабинет министров одобрил два пакета санкций против судей РФ и других должностных лиц, непосредственно причастных к преследованию украинцев в Крыму, и передал их на рассмотрение СНБО:

первый пакет санкции предлагается применить против 18 физических лиц – судей РФ и других служащих оккупационной администрации, ответственных за преследование общины ПЦУ в Крыму и незаконное отчуждение помещения кафедрального собора в Симферополе;

санкции предлагается применить против 18 физических лиц – судей РФ и других служащих оккупационной администрации, ответственных за преследование общины ПЦУ в Крыму и незаконное отчуждение помещения кафедрального собора в Симферополе; второй пакет предлагается применить против 52 физических лиц – руководителей структурных подразделений оккупационных администраций, судей, силовиков и других граждан РФ, имеющих непосредственное отношение к противоправному преследованию крымчан.

Санкции предлагается ввести на пять лет. В случае обнаружения имущества этих лиц на территории Украины, оно будет заблокировано, невозможен будет вывод капиталов за пределы страны и проведение финансовых операций, им запретят участие в приватизации.

Источник Обозревателя подтвердил, что сегодня на СНБО планируется рассмотрение санкций против иностранных граждан.

Кличко трогать не будут

"Обозреватель" также пишет, что на сегодняшнем заседании не будут рассматривать вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко.

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Вместо этого Зеленский с чиновниками рассмотрят вопросы оборонного характера и о ситуации с распространением нового штамма коронавируса в стране.

А недавно секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что будут обсуждать и реформирование лесного хозяйства, и реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше еще не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Данилов провел совещание с всеми главами силовых структур Украины, на котором обсудили вопрос жесткого контроля выполнения указов Зеленского о введении санкций. Президент вместе с СНБО наказали санкциями большое количество людей в Украине, но может быть проблема с выполнением указов.

Тем временем Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому приграничные земли будут возвращать в собственность государства.

Смотрите также в нашем сюжете об итогах предыдущего заседания СНБО на Донбассе: