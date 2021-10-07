Кишка тонка. Почему вторжение в Украину со стороны Беларуси исключено

Армии Лукашенко ничего не светит против Украины. Коллаж "Сегодня"

Беларуси нет смысла воевать с Украиной, поскольку ее армия намного меньше нашей и не сможет оперативно задействовать войска для перехода границы с Украиной. Об этом идет речь в статье "Сегодня".

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что в нападении Беларуси на Украину нет логики.

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"Во-первых, в этом противостоянии будут неравные силы. Армия Беларуси – это 60 тысяч бойцов. В составе Вооруженных сил Украины – 250 тысяч человек. Преимущество явно не на стороне предполагаемого противника", – сказал он нам в комментарии.

С коллегой соглашается военный эксперт Сергей Грабский, который добавляет, что даже если страны мобилизуют для войны гражданское население, силы все равно будут несопоставимы.

"Мобилизационный ресурс – это 10% населения. Украина сможет призвать в армию около 4 миллионов человек. Беларусь – лишь 900 тысяч. У Беларуси нет ресурсов для самостоятельного вторжения. Ее армия может рассматриваться лишь как часть вооруженных сил России", – говорит "Сегодня" полковник запаса.

Также он уверен, что сухопутного вторжения со стороны Беларуси точно не будет, поскольку Украина хорошо защищена на этом направлении.

"На Черниговском, Овручском, Ковельском направлениях переходы с низкой пропускной способностью, которые не позволяют оперативно перебросить большие группы войск и быстро заблокируются силами ВСУ. С 99%-ной вероятностью можно исключить широкомасштабное наступление на этих направлениях", – объяснил нам эксперт.

Как мы уже писали, накануне нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев выразил мнение, что Лукашенко может решиться на войну против Украины – это Путин его использует для скрытого вторжения.

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Ухудшение отношений Украины и Беларуси

13 сентября, после визита в Россию, Лукашенко заявил, что попросил у Путина ракеты, чтобы разместить на границе с Украиной. Ожидается, что белорусские военные получат зенитно-ракетные комплексы С-400.

15 сентября Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

18 сентября стало известно, что Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы. Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не выдавать маршруты передвижения сил ПВО.

Недавно на белорусских полигонах проходили совместные с РФ крупные учения "Запад-2021", но после их окончания Россия не отвела войска в места постоянной дислокации.

Напомним, 9 сентября главы государств России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Мы разбирались, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.