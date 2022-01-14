Кибератаки прекратились? В Госспецсвязи намекнули на активность из соседней страны

Виктор Жора (слева) заявил, что утечки данных не произошло. Коллаж "Сегодня"

Кибератака на украинские государственные структуры прекращена – сайты восстанавливают работу. Портал "Дія" работает только в мобильном приложении. Об этом сказал на брифинге замглавы Госслужбы спецсвязи и защиты информации Виктор Жора.

Он отметил любопытные момент, что о хакерских атаках в первую очередь стали писать в соседней стране. Судя по всему, он имел ввиду Россию.

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"Никакой информации о том, что произошла утечка данных, нет ... Работа сайтов будет восстановлена. Первые информационные сообщения о том, что осуществлена атака на наши государственные сайты, были размещены на информационных ресурсах соседней страны. Сейчас активные действия (хакерские атаки. – Ред.) не проводятся, часть ресурсов отключена и восстанавливают свою работу, и мы расследуем этот инцидент вместе с администраторами этих сайтов и органами госвласти", – сказал замглавы Госспецсвязи.

Он отметил, что атаки были осуществлены на сайты с открытой информацией, там не было никаких тайных данных – целью хакеров было нарушить саму работу сайтов.

"Она была нарушена. Сейчас мы восстанавливаем работу этих ресурсов. Мобильное приложение "Дія" работает. Мы понимаем, что данные находятся в госреестрах, которве не поражены (атакой). Портал "Дія" сейчас отключен. С сайтом "Дія" проводятся работы. Все пользователи мобильного приложения могут получать услуги в обычном режиме", – подчеркнул чиновник.

Кибератака на Украину