"Как я могу молчать?": Дмитрук после исключения "прошелся" по "Слуге народа"

В последнее время Дмитрук активно критиковал коллег по фракции / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Артем Дмитрук на своей странице в Facebook прокомментировал свое исключение из парламентской фракции "Слуга народа".

По его словам, руководство партии приняло такое решение для того, чтобы он перестал критиковать "Слуг народа".

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"От меня требовали прекратить критику руководства "Слуг Народа". Но как можно молчать, когда закрываются СМИ, когда тарифы стали неподъёмными для населения, когда в двухлетней борьбе с коронавирусом мы безнадежно проигрываем, когда кислород и лекарства есть только в отчетах, когда власть вместо борьбы за людей прикрывается лозунгами и пропагандой!", – написал он.

Дмитрук отметил, что его идеология – это работа с людьми и для людей.

"Как я могу молчать? Как я потом буду смотреть в глаза одесситам? Нет, моя идеология — это работа для людей и вместе с людьми! Отныне и до конца моих полномочий я остаюсь народным депутатом от Одессы", – сказал политик.

Что известно о Дмитруке

На парламентских выборах 2019 года Артем Дмитрук победил на одномандатном избирательном округе №133 (Одесская область), набрав 32,66% голосов избирателей. В Верховной Раде IX созыва нардеп вошел в состав Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и стал членом нескольких групп по межпарламентским связям. По состоянию на конец сентября текущего года Дмитрук принял участие в создании 36 законопроектов.

Изначально Дмитрук поддерживал "политику партии" на местном уровне и в Раде. И периодически, и даже силой отстаивал точку зрения монобольшинства, например, устроив потасовку в зале парламента с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко из-за законопроекта о рынке земли.

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Кроме того он не поддержал их и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, и воздержался при назначении первым вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Почему исключают нардепов

Политолог Руслан Бортник считает, что фракция "Слуга народа" вынуждена чистить кадры в первую очередь ради дисциплины среди членов партии. По его словам, исключают единиц, хотя несогласных с мнением большинства во фракции как минимум два десятка депутатов.