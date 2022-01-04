"Хочу передать послание…" Боррель объяснил, зачем едет в Украину

Целью его визита в Киев является сосредоточение внимания на политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Никто без Украины не будет решать ее судьбу. Евросоюз обещает не бросить Украину в случае нападения России. Об этом в интервью PAP сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Украина является стратегическим партнером ЕС, и если Россия решится на дальнейшую агрессию по отношению к Украине, то ЕС готов к решительной реакции.

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Также он отметил, что целью его визита в Киев является сосредоточение внимания на политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Украине в свете напряжения, вызванного действиями России.

"Хочу передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия со стороны РФ в Украине будет иметь серьезные последствия. Хочу также подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна мира, имеет право и свободу выбирать союзы и политические партнерства, это касается и безопасности. Без Украины никто не будет решать дела, связанные с Украиной", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь "конкретные и серьезные последствия".

"Мы и в дальнейшем тесно координируемся и ведем консультации с нашими трансатлантическими и другими партнерами в этой сфере. В более широком контексте эта ситуация грозит стабильности и безопасности не только Украины, но и региона. Свои усилия мы концентрируем на понижении напряжения и предотвращении ухудшения ситуации. Однако если Россия решится на дальнейшие нарушения или агрессию в отношении Украины, то мы готовы к решительной реакции", – подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что Украина является одним из ближайших соседей и стратегическим партнером ЕС. Следовательно, о безопасности Украины и региона нельзя дискутировать без всех важных актеров за столом переговоров. Поэтому ЕС не может быть сторонним наблюдателем переговоров, если Россия действительно хочет говорить о европейской архитектуре безопасности.

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Боррель отметил, что ЕС и страны-члены поддерживают регулярный контакт с украинскими партнерами.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться и поддерживаться. Именно поэтому я еду в Украину с моим первым визитом в 2022 году", – констатировал Боррель.

Визит в Украину

Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетит восток Украины и линию разграничения. После этого будет встреча в Киеве с представителями украинских властей.

Украина сама за себя

Боррель заявлял, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России, так как подписанное Соглашение об ассоциации не предусматривает оборонный альянс. Максимум, что может Евросоюз, – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.