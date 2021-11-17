"Говорил – все будут хорошо жить, а на деле…": студенты дали оценку Зеленскому

Студенты рассказали, как оценивают работу Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

17 ноября отмечают Международный день студента. Журналисты Сегодня решили поинтересоваться у абитуриентов, что они думают о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском и его достижениях на занимаемой должности.

По словам студентки 3-го курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Софии Сукач, она не считает Владимира Зеленского хорошим лидером, а также, что ему сложно справляться со всеми задачами.

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"Думаю, что справляется, хоть и тяжело ему, бедному. До сих пор не считаю его отличным лидером страны, однако на деле гораздо лучше, чем ожидалось… Лично для меня самое главное то, что он не сдал страну пророссийским силам".

В то же время студент 1-го курса Запорожского национального университета Александр Пономаренко сказал, что разочаровался в украинском лидере из-за информации об офшорах.

"К Зеленскому я отношусь нейтрально. До президентства ни он, ни его "Квартал 95" не интересовали. Единственное, что меня разочаровало в нем, так это лицемерие. Имея офшоры, поливать грязью других за это – довольно низко! По поводу его эффективности скажу, что он не вывозит на все 100%, хотя и старается", – сказал он.

Владислав Быстрый, студент 3-го курса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, считает, что Владимир Зеленский не выполнил обещания о том, что жизнь изменится в лучшую сторону.

"Зеленский при власти уже более двух лет. Его главное обещание было о том, что все будут хорошо жить, а на деле видим повышения цен. Война не закончилась, хоть он говорил, что пойдёт на переговоры с Путиным".

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