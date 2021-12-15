Зеленский приказал посадить Гордона? Журналист жестко ответил (видео)

Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов, в том числе и самого Гордона. Журналист ответил на это заявление.

Соответствующее видеообращение Гордон опубликовал в Youtube.

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По его словам, Зеленский хочет посадить его за правду и он намерен предпринять ряд шагов в связи с этим.

"Если за правду президент решил посадить меня и открывает против меня НСРД (негласные следственные (розыскные) действия. – Ред.), то извините, я считаю это незаконным и аморальным. Поэтому прямо сейчас я подписываю и отправляю запросы в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, в Министерство внутренних дел и ГБР запросы о том, проводятся ли в отношении меня какие-то следственные (розыскные) действия, если да, то на каком основании и так далее. На эти запросы я рассчитываю, в соответствии с законом, в течение пяти дней получить исчерпывающие ответы, о чем я обязательно проинформирую общественность", – сказал Гордон.

Кроме того, он добавил, что отправит запросы в посольство США, Великобритании и стран Евросоюза.

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"Я хочу, чтобы и международная общественность знала, что под руководством президента Зеленского в Украине введется методичная борьба со свободой слова", – подытожил Гордон.

Также, по словам Богдана, уголовное преследование собираются организовать в отношении журналистов Юрия Бутусова, Савика Шустера и политика Дмитрия Разумкова.

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О чем еще рассказал Богдан в интервью Гордону?