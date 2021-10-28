Франция обвиняет семью Лукашенко в торговле людьми

Фото: Сайт президента Беларуси

Франция обвинила родственников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

Об этом сообщает DW.

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Так, государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что родственники диктатора целенаправленно организуют поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС.

Чиновник уверен, что Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

По его словам, цель белорусской стороны – ослабить и разобщить ЕС. При этом конкретных имен он не назвал.

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Миграционный террор