Аваков дал советы Зеленскому по второму президентскому сроку

Аваков рассказал, что думает о втором сроке Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов пойти на второй срок. По его мнению, из президентского кресла Зеленского вытеснит буквально любой кандидат, но он все же дал ему свой совет.

Как он заявил в интервью Украинской правде, это не обязательно будет политик — подойдет любая раскрученная на ТВ персона.

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"На его поле появился Разумков (Дмитрий Разумков, экс-спикер Рады — Ред.). Сейчас они его выгонят из парламента — и он получит еще 5%… Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле. Может вдруг появится, так сказать, Роман Кравец (журналист, проводивший интервью, — Ред.), который накачает мышцы, мускулы. Появится где-то, в прямом эфире плюнет в кого-нибудь удачно и народ скажет: "Вот это наш человек". Это вопрос эмоций, но это же и вопрос восприятия людей", – сказал Аваков.

Экс-глава МВД рекомендует президенту уже сейчас менять структуру управления в государстве, глядя на его антирейтинг.



"Для того чтобы попасть на второй срок, ему (Зеленскому – Ред.) нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов… Антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, он неизбежен у любого человека, который руководит страной в такой ситуации… Но одно дело потратить свой рейтинг на созидание, а другое дело потратить его на интриги. Я очень хочу, чтобы по итогам его президентства он сел, посмотрел на себя в зеркало и сказал: "Я потратил его на что-то позитивное, что-то кроме "Великого будівництва". Это важно", — добавил Аваков.

Кроме того, экс-министр готов к тому, что глава государства не прислушается к его советам.

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Отставка Авакова