"Это создание ищет врагов" – Бужанский пригрозил языковому омбудсмену Креминю

Креминь обозвал украинцев врагами / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Украины Максим Бужанский отреагировал на интервью уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя изданию "Сегодня", в котором он обозвал украинцев врагами. Он обратился к премьер-министру с инициативой об увольнении языкового омбудсмена с должности.

"Сегодня в День украинского языка и письменности, это чучело, а по-другому его не назовёшь, ничего лучше не придумало, чем искать врагов в день, когда нужно поговорить о нашем украинском языке. В день, когда нужно поговорить, чем ему помочь, что сделать, чтобы он развивался, это создание ищет каких-то врагов среди нас", – сказал политик.

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Депутат считает, что чиновник не имеет права называть граждан Украины "врагами" и предлагать депортировать украинцев. Также Бужанский отметил, что "языковой закон" не имеет ничего общего с защитой украинского языка, а преследует цель поощрять стукачество и доносы.

Также политик пообещал инициировать увольнение Креминя в связи с "профнепригодностью".

"Сейчас разослал коллегам проект своего обращения к премьер-министру по поводу Креминя. По поводу того, что, мне кажется, у него явное служебное несоответствие", – заявил он.

Украинский язык защищен законом

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).

Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.

Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.

А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком. Реклама

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.