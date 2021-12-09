Это рекорд! Медведчук "припрятал" имущества на 73 млн

Политик не указал стоимость дорогой недвижимости и автомобилей. Коллаж "Сегодня"

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации народным депутатом Виктором Медведчуком на 73 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", – говорится в сообщении.

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Недвижимость

Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью свыше шести гектаров и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тыс. кв. метров. Антикоррупционеры установили, что стоимость земельного участка более 29 млн грн, а домовладения – 16 млн гривен.

Также он не задекларировал земельный участок в АР Крым, который находится в праве пользования его жены.

Автомобили

Нардеп не указал в декларации стоимость четырех собственных автомобилей:

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Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн грн;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн грн;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн грн;

Renault Duster – 500 тыс. грн.

Также не указана стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.

Что за это "светит" Медведчуку

Это нарушение квалифицируется статьей 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации. НАПК уже направило в прокуратуру соответствующее сообщение.

Отметим, что в Украине действует закон о наказании за недостоверное декларирование. Так, за ложь в декларации на сумму более 2000 прожиточных минимумов (более 4,5 млн грн) Медведчука может ждать такое наказание:

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