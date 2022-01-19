Есть вопросы к Венедиктовой – адвокат Порошенко о нарушениях в деле

Повестка пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене, которую ему 17 декабря пытались вручить сотрудники ГБР, не отвечала требованиям украинского законодательства.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Порошенко Игорь Головань.
Адвокат заявил, что в деле Порошенко не соблюдалась процессуальная чистота. В частности, он отметил, что на повестке не было подписи генерального прокурора Ирины Венедиктовой:
"Это был цинизм... Когда говорит госпожа генеральный прокурор, что там были такие подписи, сякие подписи... У нас есть относительно свежая норма, когда отменили так называемую депутатскую неприкосновенность, 481, 482-2 статьи Уголовно-процессуального кодекса, вместо депутатской неприкосновенности из уважения к обществу установили дополнительные гарантии для народных депутатов и написали, что подозрение – только генеральный прокурор. Закреплено это – раньше так не было. Или лицо, исполняющее обязанности генерального прокурора. Но как это выходит, что на один день, 17 декабря, генеральный прокурор Венедиктова пишет, что она 20-го на один день идет в календарный отпуск? Это мы все будем выяснять, они это прячут".
По словам адвоката, Венедиктова "именно 17 декабря это подписывает, и 17 декабря это шоу неизвестных людей, которые бросались на автомобиль Петра Порошенко с криками "повестка".
"Кто мог подумать, что это сотрудники ГБР, а не какие-то бандиты? Оказывается, они еще тогда, 17-го, думали объявлять подозрение. Они прятали эти повестки, но когда встал вопрос о мере пресечения, эти повестки от 17 декабря были в материалах. Мы до них наконец добрались. А там написано, что 17-го вызывается на 20 декабря, а у нас первый день не учитывается трехдневный срок, то есть 17-го можно вызывать только на 21 декабря", – пояснил он.
Головань объяснил важность данного факта:
"Люди думают, что это неважно, а мы утверждаем, что важно. Так вот, с 17 на 20 декабря, и не указано процессуальное положение Петра Порошенко. Это означает, что повестка не отвечает требованиям закона, поскольку процессуальный статус должен указываться..."
Дело Порошенко
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично, оно было отправлено по месту жительства, а также по месту работы.
- Незадолго до этого, 17 декабря, следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где его встречали сторонники.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.