Есть вопросы к Венедиктовой – адвокат Порошенко о нарушениях в деле

Повестка пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене, которую ему 17 декабря пытались вручить сотрудники ГБР, не отвечала требованиям украинского законодательства.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Порошенко Игорь Головань.

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Адвокат заявил, что в деле Порошенко не соблюдалась процессуальная чистота. В частности, он отметил, что на повестке не было подписи генерального прокурора Ирины Венедиктовой:

"Это был цинизм... Когда говорит госпожа генеральный прокурор, что там были такие подписи, сякие подписи... У нас есть относительно свежая норма, когда отменили так называемую депутатскую неприкосновенность, 481, 482-2 статьи Уголовно-процессуального кодекса, вместо депутатской неприкосновенности из уважения к обществу установили дополнительные гарантии для народных депутатов и написали, что подозрение – только генеральный прокурор. Закреплено это – раньше так не было. Или лицо, исполняющее обязанности генерального прокурора. Но как это выходит, что на один день, 17 декабря, генеральный прокурор Венедиктова пишет, что она 20-го на один день идет в календарный отпуск? Это мы все будем выяснять, они это прячут".

По словам адвоката, Венедиктова "именно 17 декабря это подписывает, и 17 декабря это шоу неизвестных людей, которые бросались на автомобиль Петра Порошенко с криками "повестка".

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"Кто мог подумать, что это сотрудники ГБР, а не какие-то бандиты? Оказывается, они еще тогда, 17-го, думали объявлять подозрение. Они прятали эти повестки, но когда встал вопрос о мере пресечения, эти повестки от 17 декабря были в материалах. Мы до них наконец добрались. А там написано, что 17-го вызывается на 20 декабря, а у нас первый день не учитывается трехдневный срок, то есть 17-го можно вызывать только на 21 декабря", – пояснил он.

Головань объяснил важность данного факта:

"Люди думают, что это неважно, а мы утверждаем, что важно. Так вот, с 17 на 20 декабря, и не указано процессуальное положение Петра Порошенко. Это означает, что повестка не отвечает требованиям закона, поскольку процессуальный статус должен указываться..."

Дело Порошенко