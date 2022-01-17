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"Какие-то пранкеры": Порошенко объяснил, почему не взял повестку от ГБР

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 января, 18:15
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Порошенко не узнал в направляющихся к нему людях правоохранителей

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время своего возвращения в Украину объяснил свой поспешный отъезд от сотрудников ГБР в декабре, из-за которого они не смогли вручить ему повестку. Об этом политик рассказал "Украинской правде".

По словам Порошенко, он принял правоохранителей за пранкеров, поэтому поспешил от них скрыться.

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"У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали, и, конечно, это не предназначалось для других ушей", — объяснил Порошенко свои эмоциональные слова водителю.

Пятый президент поспешил уехать, потому что не хотел иметь дела с устроителями розыгрышей. По его словам, он не знал, что это сотрудники ГБР.

"Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блоггеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", — сказал он.

Как Порошенко убегал от ГБР

17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований попытались вручить ему повестку о вызове на допрос.

Этого не получилось сделать, так как Порошенко быстро сел в свой автомобиль и уехал.

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На видеозаписи ГБР видно, что следователи идут к Порошенко и говорят "Возьмите повестку". Однако политик садится в машину и кричит водителю по-русски: "Поехали, ... твою мать!".

Возвращение пятого президента

  • 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину из Варшавы после зарубежной поездки. Самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту "Киев" в 9:05. По прибытии на паспортном контроле у него забрали паспорт и не отдавали около 15 минут. Якобы все это время пограничники удостоверялись в личности Петра Порошенко.
  • Сразу после прилета Порошенко отправился в Печерский суд, где рассматривалось дело о выборе ему меры пресечения. Заседание началось в 11:00.
  • После прилета следователи ГБР снова пытались вручить Порошенко повестку, но ничего не вышло. Представитель госбюро Татьяна Сафьян сообщила, что он не взял документы. В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что вручить повестку не удалось из-за неразберихи. По его словам, в результате давки следователь споткнулася и упал, а за это время Порошенко с сопровождающими покинул коридор.
  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Порошенко подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.

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