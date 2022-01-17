"Какие-то пранкеры": Порошенко объяснил, почему не взял повестку от ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время своего возвращения в Украину объяснил свой поспешный отъезд от сотрудников ГБР в декабре, из-за которого они не смогли вручить ему повестку. Об этом политик рассказал "Украинской правде".
По словам Порошенко, он принял правоохранителей за пранкеров, поэтому поспешил от них скрыться.
"У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали, и, конечно, это не предназначалось для других ушей", — объяснил Порошенко свои эмоциональные слова водителю.
Пятый президент поспешил уехать, потому что не хотел иметь дела с устроителями розыгрышей. По его словам, он не знал, что это сотрудники ГБР.
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"Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блоггеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", — сказал он.
Как Порошенко убегал от ГБР
17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований попытались вручить ему повестку о вызове на допрос.
Этого не получилось сделать, так как Порошенко быстро сел в свой автомобиль и уехал.
На видеозаписи ГБР видно, что следователи идут к Порошенко и говорят "Возьмите повестку". Однако политик садится в машину и кричит водителю по-русски: "Поехали, ... твою мать!".
Возвращение пятого президента
- 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину из Варшавы после зарубежной поездки. Самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту "Киев" в 9:05. По прибытии на паспортном контроле у него забрали паспорт и не отдавали около 15 минут. Якобы все это время пограничники удостоверялись в личности Петра Порошенко.
- Сразу после прилета Порошенко отправился в Печерский суд, где рассматривалось дело о выборе ему меры пресечения. Заседание началось в 11:00.
- После прилета следователи ГБР снова пытались вручить Порошенко повестку, но ничего не вышло. Представитель госбюро Татьяна Сафьян сообщила, что он не взял документы. В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что вручить повестку не удалось из-за неразберихи. По его словам, в результате давки следователь споткнулася и упал, а за это время Порошенко с сопровождающими покинул коридор.
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Порошенко подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.