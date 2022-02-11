ЕС продолжит санкции против Януковича, но есть одна особенность

Санкции будут продлены против трех человек из окружения Януковича и него самого / Фото: Коллаж: Сегодня
Евросоюз продлит санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича, а также его окружения. Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Похоже, что санкции ЕС будут продлены для Януковича и 6 человек, оставшихся в списке за "неправомерное присвоение" украинских государственных средств. Но для 4 из них (включая Януковича и сына) срок продления будет составлять только 6 вместо обычных 12 месяцев", – написал он.
Санкции против Януковича и его окружения
- В марте 2014 года Швейцария заморозила счета 29 украинских экс-чиновников. В том числе были заморожены активы Януковича на сумму почти 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов). Замораживание должно было действовать три года, однако его продлевали.
- 15 октября 2019 года латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича. Теперь вопрос возвращения преступных активов Украине будет решаться на межправительственном уровне.
За что судят Януковича в Украине
12 апреля Верховный суд отказался предоставить экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить по видеосвязи при рассмотрении кассации по делу о госизмене.
В январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Это уже второе дело о госизмене, которое возбудили против экс-президента.
16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.
24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок. В то же время в приговоре говорится, что Россия использовала Виктора Януковича для легализации аннексии Крыма в 2014 году.
Также читайте в нашем материале, как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича.