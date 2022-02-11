ЕС продолжит санкции против Януковича, но есть одна особенность

Санкции будут продлены против трех человек из окружения Януковича и него самого / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз продлит санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича, а также его окружения. Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, что санкции ЕС будут продлены для Януковича и 6 человек, оставшихся в списке за "неправомерное присвоение" украинских государственных средств. Но для 4 из них (включая Януковича и сына) срок продления будет составлять только 6 вместо обычных 12 месяцев", – написал он.

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Санкции против Януковича и его окружения

В марте 2014 года Швейцария заморозила счета 29 украинских экс-чиновников . В том числе были заморожены активы Януковича на сумму почти 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов). Замораживание должно было действовать три года, однако его продлевали.

В том числе были заморожены активы Януковича на сумму почти 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов). Замораживание должно было действовать три года, однако его продлевали. 15 октября 2019 года латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича. Теперь вопрос возвращения преступных активов Украине будет решаться на межправительственном уровне.

За что судят Януковича в Украине

12 апреля Верховный суд отказался предоставить экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить по видеосвязи при рассмотрении кассации по делу о госизмене.

В январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Это уже второе дело о госизмене, которое возбудили против экс-президента.

16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.

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24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок. В то же время в приговоре говорится, что Россия использовала Виктора Януковича для легализации аннексии Крыма в 2014 году.

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