Двигаться к НАТО, повышать зарплаты педагогам и улучшать жизнь IT-шникам: что задумали депутаты в 2022 году

Депутаты рассказывают, за что в первую очередь возьмутся в 2022 году / Коллаж "Сегодня"

В этом году парламентарии устроили себе едва ли не рекордно длительные новогодние каникулы. Но 25 января уже всем на работу под купол. Чем они там будут заниматься в ближайшее время и что планируют на 2022 год? Мы обо всем узнали.

Мир на Донбассе и реформа армии

Нардеп из парламентской фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан сказал, что будет наводить порядок в управлении государственной собственностью:

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"Нам нужно навести порядок в части управления государственной собственностью. Это то, чем я занимаюсь. И у нас уже есть большой пул законопроектов, которые мы должны просто закончить, и тогда будут системные изменения.

Кроме того, депутат упомянул и о движении Украины к НАТО:

"Далее в Раде мы должны выполнять те обязательства, которые мы берем перед нашими партнерами. Я бы отдельно обратился к вопросам, связанным с НАТО, то есть мы должны реформировать армию, мы должны внедрять новые подходы к управлению вооруженными силами... И не потому, что нас взяли или не взяли в НАТО, а потому, что есть best practice, и у нас армия частично управляется советскими подходами, а это ненормально".

Народный избранник от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил, что будет добиваться прямых переговоров Украины и России, а также Украины и Беларуси:

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"У нас боевые действия и голодные люди. И еще мы все будем поражены холодом, потому что газ в хранилищах заканчивается. Решить экономически этот вопрос невозможно. Поверьте мне, единственное, что можно будет сделать в следующем году — это найти силы и сесть за стол переговоров непосредственно с Российской Федерацией для того, чтобы мы могли решить сразу ряд вопросов. И обязательно, конечно же, с Беларусью", — сказал Кива в комментарии "Сегодня".

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Михаил Бондарь как представитель "Европейской солидарности" предлагает помочь армии финансово:

"Все, что мы говорили об увеличении финансирования армии, оборонного заказа, повышении зарплаты для военнослужащих, медиков, педагогов и так далее, оно так и будет оставаться в приоритете. Наши предложения, которые мы давали в бюджет на 2022 год, будут оставаться первоочередными и мы или законопроектами, или поправками к законам будем пытаться это урегулировать".

Решить финансовый вопрос

Заняться увеличением прожиточного минимума и индексацией минимальных доходов в новом году планирует "слуга народа" Александр Качура:

"Если сейчас устанавливает правительство сколько нужно есть, что нужно носить сапоги 7 лет, что нужно есть 300 граммов мяса в неделю, что пальто нужно носить 8 лет, что сковородой нужно пользоваться 13 лет – мы изменяем этот подход. Мы считаем, есть экономическая ситуация в стране и нужно, чтобы была привязка к средней зарплате. То есть сейчас это должно составлять около 5,5 тыс. – это 40% от средней заработной платы".

Оппозиционный депутат Александр Качный нашему журналисту тоже сказал о социальных стандартах и урегулировании ситуации с временно неподконтрольными территориями:

"Мы будем требовать с самого начала. Первое – это возвращение льгот согласно действующему законодательству малообеспеченным, и второе — это та политическая составляющая Минских соглашений, которая должна, безусловно, сдвинуть с места этот мирный процесс".

Юрий Камельчук из президентской политсилы назвал приоритетом в 2022 году образовательную реформу:

"Нам необходимы законы об улучшении образования, нам следует уже думать, где взять средства на зарплаты педагогам.

Второй важный вопрос, по мнению Камельчука, – IT-сфера:

Будем продолжать улучшать предпринимательские условия для тех, кто работает в IT-бизнесе, в частности, Дія City. Я уверен, что нужно максимально быстро наработать открытие фондового рынка, чтобы инвестиции в Украину заходили быстрее".

Налоги и инвестиции

Ярослав Железняк из "Голоса" продолжает тему инвестиций. Первым делом настаивает на налоговой реформе. Но есть и другие задачи:

"Вторая часть – это поддержка украинского бизнеса. Был законопроект Киры Рудик о 10 миллиардах для предпринимателей, его блокировали, а затем эти деньги отправили на дороги. Третья часть – все законы, касающиеся усиления нашей военной способности. Риски есть и они ясны. Например, реформа СБУ задерживается уже год, и я считаю, что это неправильно и по отношению к интеграции в НАТО, и к украинским военным, и украинской государственности".

Представитель фракции "Батькивщина "Вадим Ивченко выделил сразу пять приоритетных направлений и отдельно упомянул о необходимости привлекать инвестиции: