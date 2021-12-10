Дмитрий Белянский: "Мы – сотрудники СМИ, а не антикризисные штабисты политиков"

Интервью Дмитрия Белянского для "Детектор Медиа". Фото Медиа Группа Украина

На днях "Медиа Группа Украина" опубликовала заявление о недопустимости давления на свободу слова в Украине.

Подробную позицию холдинга член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский рассказал в интервью изданию "Детектор медиа". Также ответил на вопросы о редакционной политике и деятельности Группы, которые беспокоят общественность.

Реклама

Приводим текст интервью полностью:

– Дмитрий, наблюдая медийную войну между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым, очень сложно выбрать сторону, которой хотел бы симпатизировать. С одной стороны, заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой об активизации 200 дел по бизнесу Ахметова можно трактовать как давление власти на медиа. С другой стороны, свобода слова, к которой в своих заявлениях в последнее время апеллирует бизнесмен, очень своеобразная, "олигархическая": например, на "Украине" и "Украине 24" в "Свободе слова Савика Шустера" вышли интересные свидетельства по "вагнергейту" и тут же вполне манипулятивное обсуждение освещения его дня рождения в Вильнюсе. И в общем-то на ваших каналах регулярно звучит большое количество пиара в интересах владельца. Почему вы думаете, что общественная поддержка должна быть на вашей стороне?

– Мы не ведем медийную войну против президента Владимира Зеленского. Но мы будем делать все возможное для защиты института свободы слова в Украине.

Реклама

Напомним, медийный бизнес группы СКМ работает в интересах Украины и украинского общества.

Этот бизнес построен на принципах полной прозрачности работы и соблюдения лучших журналистских стандартов: мы – сотрудники СМИ, а не антикризисные штабисты политиков. Акционер СКМ Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику МГУ даже в тех случаях, когда, возможно, именно ради ее смены власти оказывают давление на принадлежащие ему бизнес-активы.

Что происходит в данный момент? Власти отказываются отправлять своих спикеров на авторские ток-шоу, выходящие на каналах "Украина" и "Украина 24". Таким образом, место властей на этих ток-шоу занимают дополнительные представители оппозиции. Этим они получают больше эфирного времени и более благоприятные возможности для донесения зрителям своей политической повестки дня. Но данный дисбаланс мыслей в токшоу возник по вине властей из-за простого факта их неявки. Мы продолжаем приглашать власти, поэтому исправить данный дисбаланс они могут в любой момент.

Реклама

Ток-шоу – не новости, которые невозможно делать без баланса, а бесконечный сериал актуальных политических дискуссий с разных позиций, где даже позиция бойкота существуют достаточно. Но власти должны понимать, что они бойкотируют не журналистов, а институт свободы слова в Украине.

Можно ли считать происходящее медийной войной и каковы ее результаты? Наши телевизионные рейтинги растут, политические рейтинги власти падают. Любая война всегда направлена на изменение прежних условий мира. Это значит, что противоборствующие стороны войной намерены улучшать свои исходные условия. Парадокс в том, что исходные условия к тому, что вы назвали медийной войной, были и так идеальны как для нас, так и для власти. Нечего было улучшать. Поэтому я склонен считать, что президент Владимир Зеленский был именно в эту войну, извините, кем втянут. Тем или теми, кто рассчитывает улучшить свои, а не его условия.

Поэтому я совершенно с вами согласен, что здесь невозможно выбрать сторону, которой нужно симпатизировать. Ибо сторона защиты не воюет. Мы продолжаем просто выполнять свою работу как журналисты, а сторона нападения находится в тени и пока никем прямо не названа.

Наконец, вопрос о Савике Шустере нужно задавать Савику Шустеру. Мы никоим образом не вмешиваемся в редакционную политику его проекта, уже три года удерживающего первенство в жанре политических ток-шоу на общенациональных каналах. При этом в качестве менеджера, который весной 2019 года проводил с ним и с Павлом Елизаровым переговоры о запуске авторского проекта на нашем канале, я могу добавить, что еще на этапе заключения контракта я уполномоченно гарантировал невмешательство в редакционную политику на любом уровне с нашей стороны – от редактора к акционеру.

— Вся критика, в данный момент в адрес информационного вещания "Медиа Группы Украина", звучала и раньше, но теперь, учитывая обстоятельства, может стать угрожающей вашей компании. Одно из вероятно чувствительных обвинений прозвучало в статье Центра противодействия коррупции для Atlantic Council, который упрекнул ваши медиа в многочисленных проявлениях антиреформаторских и антизападных нарративов. "Детектор медиа" ранее тоже писал, что отдельные примеры антизападных/пророссийских нарративов сосредоточены вокруг трех ведущих "Украина 24". Планируете ли вы что-либо изменить в своей редакционной политике?

- Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" – проукраинская. Сильная, независимая и суверенная Украина – наша общая цель. В эфире, в новостях и ток-шоу мы называем вещи своими именами: войну – войной, аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, агрессию – агрессией.

Мы абсолютно отвечаем писаным и неписаным законам и правилам жизни современного украинского общества и, честно говоря, до последнего времени я чаще слышал в наш адрес упрек в подчеркнутой прогосударственности, чем в наличии пророссийских нарративов в эфире.

Предлагаю, чтобы на вопрос, который вы задаете, ответил не я, а вы, "Детектор медиа". Как вы, watchdog украинских СМИ, делающих системные мониторинги телевизионных эфиров, оцениваете нашу редакционную политику в целом? Ведь мы много лет находимся под вашим пристальным наблюдением и, хотя неоднократно вступали в публичные и непубличные дискуссии разной степени напряжения об оценке отдельных случаев и подходов, мы, вероятно, можем в данный момент рассчитывать на объективную оценку работы наших каналов с вашей стороны? Вот вы и скажите, наши каналы проукраинские или антизападные?

Если вы позволите мне обобщить для ответа упреки от "Детектора медиа" к нашим каналам, то они сводятся к двум пунктам.

Первое, на ваш взгляд, излишняя корпоративность. Второе, на ваш взгляд, предоставление эфира тем, чьи взгляды, скажем так, не соответствуют мнению популярного большинства.

Во-первых, я повторю, что мы никогда не скрывали от зрителей, что мы коммерческий канал. Мы не искажаем новости, но ведь мы имеем право информировать общество о работе бизнеса, включая группу СКМ?

На второе я также повторю, что мы построили канал "Украина 24" как канал разнообразных мыслей, считая, что абсолютно любое мнение может быть высказано в эфире и любой украинский журналист, не сбежавший и не переметнувшийся на сторону врага в этой войне, может работать в нашем эфире, какие бы взгляды он ни исповедовал. Потому что это и существуют гарантированная Конституцией свобода слова. И именно она отличает нас от жителей тоталитарного государства, где мнение большинства жителей существуют единственной доступной формой правды.

Я понимаю, что наша с вами дискуссия не нова и длится не первый год. Но почему же она вдруг актуализировалась именно в данный момент? И не связано ли это с подготовкой, например, политических решений власти по каналам МГУ?

Что касается статьи ЦПК, то мне она кажется абсолютно лживой. И мои представления основываются на двух фактах. Во-первых, менеджерскому – на данных нашего внутреннего мониторинга, именно кто, куда, как и сколько раз пришел. Во-вторых, частным – я собственными глазами видел пост, в котором ЦПК обвинял Наташу Влащенко в предоставлении слова у нас в эфире Елене Лукаш и Анатолию Шарию. Это же просто придумано. Этого не было. Но опять же, я прошу вас дать по этому вопросу вашу экспертизу – пожалуйста, проверьте их "мониторинг" и дайте свою оценку.

Вы нам всем нужны. В нынешней ситуации для "Детектора медиа" наступил реальный звездный час: сам институт свободы слова в Украине под угрозой и именно вы можете стать одной из площадок, которая позволит ее защитить.

— Еще один упрек в ваш адрес, раздающийся от разных экспертов: частое приглашение на интервью одних и тех же гостей, которые не являются ньюсмейкерами и комментируют различные темы, в том числе в выгодном владельцу "Медиа Группы Украина" русле. Планируете ли вы что-либо изменить в редакционной политике в связи и с этими упреками?

— Во-первых, у нас не одно ток-шоу, а несколько, и, как и в случае с проектом Савика Шустера, мы не вмешиваемся в их редакционную политику, так как это полностью противоречит позиции акционера. Это значит, что вы, наблюдая за гостями, смотрите вроде бы единый эфир, а его на самом деле производит пара редакций, чья координация друг с другом сводится в лучшем случае к тому, что эти люди друзья или единомышленники. Поэтому один рейтинговый гость за неделю может оказаться в гостях, вообще, даже у всех.

Во-вторых, мы работаем на многомиллионную аудиторию, поэтому для нас основным фактором, который мы принимаем во внимание, приглашая гостя, существуют оценка его эфира телевизионным рейтингом. При этом мы понимаем, что гости тоже заинтересованы в том, чтобы ходить к нам на эфиры, где они зарабатывают свой политический рейтинг, так сказать, в обмен на наш телевизионный.

Политический рейтинг в медиа все зарабатывают одинаково – нужно угадать, что и кто самые популярные и что и кто самые непопулярные. Первое – поддерживать, второе – критиковать. Обоняние у политиков здесь безошибочно, поэтому если они начали критиковать власть, то она действительно теряет поддержку общества.

И телевизионные рейтинги это тоже подтверждают – если судить по ним, лишних гостей у нас нет.

— Медийную войну между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым многие заметили и начали ее обсуждать примерно после заявления Мирославы Барчук с "UA:Первого" о давлении власти на редакционную политику вещателя, когда именно ваша журналистка задала президенту вопрос о данном случае во время пресс-конференции. Но я помню, как еще в начале марта "Украина 24" довольно нервно ежедневно освещала планы власти создать Центр противодействия дезинформации. Права ли я, что отношения между Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским/Офисом президента начали постепенно ухудшаться задолго до того, как это стало заметно в публичной плоскости?

– К сожалению, я не могу ответить на этот ваш вопрос, так как у меня нет никакой информации о каких-либо отношениях акционера СКМ Рината Ахметова с президентом Владимиром Зеленским. Я могу вам ответственно сказать, что Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику каналов МГУ и считает свободу слова самой высокой ценностью. Поэтому я абсолютно уверен, что в вопросе защиты института свободы слова акционер всегда будет на стороне журналистов. Речь не о наших конкретных каналах, речь о самой защите такого общественного института.

— Почему на "Украине 24" появилась программа "Великая деолигархизация"? Это была ваша попытка отвести от себя действие тогда еще законопроекта о деолигархизации, поддержав инициативу президента? Пытались ли вы повлиять на общественное мнение относительно необходимости деолигархизации и того, что граждане могут вкладывать в это понятие?

— Это был мой авторский проект. Идея возникла, когда президент Зеленский собрал нас на шашлыки по случаю Дня журналиста и в течение нескольких часов размышлял именно на эту тему. Я очень внимательно послушал президента, который говорил нам о деолигархизации как о создании равных правил игры для всех и как о процессе очищения власти от влияния коррупционных денег. Поэтому я решил сам выйти в эфир, чтобы поддержать такую историческую инициативу, освещая ее именно в логике тех слов, которые были сказаны президентом Зеленским.

К сожалению, Система, как обычно, все пережевала. И при ближайшем рассмотрении эта историческая во всех смыслах инициатива оказалась выполнена несколько неконституционно и выборочно. В связи с чем вывод омбудсмена Денисовой о необходимости прислать законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии стал для меня приличным поводом завершить первый сезон программы и подождать рекомендаций юридически грамотных людей перед тем, как принимать решение об открытии второго сезона.

К тому, что было мною сказано в эфире, мне нечего добавить – если хотите, можете просмотреть или перечитать все это в телеграмм-канале "Большой деолигархизации", где размещено большинство текстов программы, выходившей с 3 июля по 4 сентября.

– Видите ли вы в законе о деолигархизации угрозу для ваших медиа и если да, то в чем она заключается? Ведь многие называют его популистским и не содержащим реальных рычагов влияния.

– Властям не нужен закон о деолигархизации, чтобы закрыть или отобрать медиа.

Но властям не нужен и закон о деолигархизации, чтобы провести в Украине деолигархизацию – для этого нужно было собрать на шашлыки не нас, журналистов, а весь крупный бизнес в стране, искренне поблагодарить за огромный вклад в украинскую экономику и объявить о наступлении новой эры неукоснительного соблюдения. равных правил игры для всех. После чего и соблюдать.

Но я не считаю закон популистским в смысле его эффективности. Я, наоборот, считаю, что с точки зрения дальнейшего влияния на рейтинг президента Зеленского он открывает перед ним в среднесрочной перспективе огромные политические риски, так как общество все это восприняло как билет на войну против богатых. И даже если в дальнейшем власти попытаются вообще отобрать и поделить все у всех, у кого хоть что-то существуют, то пообещавший все равно не сможет отвечать ожиданиям.

Не говоря уже о том, что частная собственность неприкосновенна и существует под защитой законов – как украинских, так и международных.

– "Украина 24" очень выиграла от закрытия телеканалов Виктора Медведчука, получив возможность стать лидером информационного сегмента. И кажется, ваш менеджмент радовался их закрытию. Сейчас усилиями Нестора Шуфрича эти вещатели пытаются вернуться в жизнь, развивается телеканал "НАШ". Если бы в данный момент вернуться на начало года, так ли вы бы поддерживали закрытие каналов Медведчука путем наложения санкций СНБО?

— Распространенное мнение о том, что канал "Украина 24" многое выиграл от закрытия каналов Медведчука, я хотел бы оспорить. Дело в том, что наши рейтинги тогда еще были в закрытом мониторинге и потому приходится говорить не о самоочевидных вещах. На самом деле, для нас тогда ничего особенного не изменилось – основными бенефициарами перетекания аудитории стали два других информационных канала, на одном из которых защищали Медведчука, а на другом ругали Зеленского.

Власти же не ходили ни к трем закрытым, ни к этим двум.

В общем, произошло даже наоборот: из-за всплеска внимания аудитории к этим двум каналам "Украина 24" вышла на уверенные лидерские позиции чуть позже, чем рассчитывали. Только когда спал весь ажиотаж.

Второй момент, который хотелось бы напомнить, заключается в том, что Совбез Алексея Данилова закрыл каналы Медведчука вовсе не из-за их редакционной политики, а в связи со способом финансирования. В частных беседах функционеры ОПУ уверяли, что никаких претензий к журналистам, работающим на этих каналах, у них нет.

Тогда, в начале года, мы неоднократно обсуждали эту ситуацию в своих телевизионных эфирах и предоставили журналистам закрытых каналов возможность высказывания, а некоторым из них – рабочие места. И сегодня мы поступили бы так же.

Во всяком случае, это выглядит более последовательно, чем действия наших будущих конкурентов, которые тогда не предоставляли им возможность высказаться, а сегодня активно предоставляют рабочие места.

- Какие отношения связывают "Медиа Группу Украина" и Евгения Мураева и телеканал "НАШ"? Правда ли, что медиагруппа снимает или снимала в течение последних трех лет некоторые программы в его студиях? Правда ли, что медиагруппа или другие компании по орбите СКМ финансируют или финансировали в течение трех последних лет телеканал "НАШ"? Правда ли, что до того, как запустить "Украину 24", вы рассматривали возможность покупки телеканала "НАШ"?

– Перед запуском "Украины 24" мы внимательно изучали рынок информационных каналов и все находившиеся на нем предложения.

На сегодняшний день МГУ не имеет никакого отношения к каналу "НАШ". Ранее мы арендовали студию канала "НАШ" для производства "Ток-шоу №1" Василия Голованова и "Народ проти Наталки Влащенко", пока строили свой павильон, что существенно затянулось из-за локдауна.

– Активное развитие "президентской медиаимперии" – телеканала "Рада", национального вещания телеканала "Дом", выдачу региональных лицензий телекомпании "Аверс" лояльного Игоря Палицы, появление нового информационного телеканала "Аргумент ТВ", попытки установить контроль над Общественным — некоторые эксперты связывают именно с медиавойной с "Медиа Группой Украина". По вашему мнению, к каким еще последствиям для информационного пространства нашей страны она может привести?

— Если власть действительно строит свою медиаимперию, то это уже однозначно большой прогресс относительно предыдущей ее позиции, который базируется на отказе от общения с журналистами в пользу прямой коммуникации с обществом.

Вопрос только один: по мнению власти, что не так со всеми украинскими медиа в принципе, если от них сначала пытаются убежать в телеграмм-каналы, а теперь построить что-нибудь свое? То есть, это все равно выглядит как форма бойкота журналистов, без разницы, на каких каналах они работают. Это выглядит как мечта о создании какого-нибудь одного правильного СМИ, которое покажет все именно так, как необходимо. Без критики, без конкуренции, без неудобных вопросов и, наконец, без юмора, ехидства и сомнений в сказанном, что и существуют основой отношения профессионального журналиста к любой власти.

Может ли такая мечта быть реализована властями? Может быть.

Но это совсем не о журналистике и не о свободе слова, потому что все остальные, неправильные, СМИ в такой модели должны просто куда-то деваться. И хотя все это нельзя назвать демократическими взглядами, похоже, они уже крепко сформированы на ближайшие два с половиной года.

Как формируются такие взгляды, я думаю, известно. В Украине слишком много СМИ, поэтому единственным СМИ, читаемым ньюсмейкерами, существует ежедневный мониторинг. Тот, кто формирует данный мониторинг и определяет взгляды. Одну цитату взял, другую нет, дописал вывод, и вот, готово, одна чья-то фраза и пара неудобных гостей в эфире превращается в объявление медийной войны.

А в текущей ситуации нам уже не остается ничего другого, кроме как объединяться для защиты института свободы слова в Украине – и СМИ, и гражданскому обществу, и независимым журналистам. Возможно, в ходе этого объединения многим из нас придется пересмотреть свои взгляды и устоявшиеся правила работы. Открыть частные СМИ общественному и международному контролю над соблюдением журналистских стандартов, например.

Но так как речь идет о защите базовых демократических ценностей, то нет таких жертв, которые нельзя принести в защиту свободы слова в Украине. Поскольку с властью пока все ясно, предлагаю в данный момент открыто поговорить друг с другом о себе.