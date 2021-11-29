Депутатам дали установку накануне обращения Зеленского в Раде

Депутатов попросили не устраивать демарши / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты должны соблюдать "поведенческую культуру" во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде с ежегодным посланием. С такой рекомендацией к парламентариям обратился Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, пишет УНИАН.

По его словам, на этой неделе будет ежегодное послание главы государства.

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"Этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов", – подчеркнул Корниенко.

Он надеется, что "все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае Регламент, а также высокий уровень правовой и поведенческой культуры, ".

"Мы неоднократно наблюдали нарушения Регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – добавил Корниенко.

Также он отметил, что депутаты не имеют права задавать вопросы Владимиру Зеленскому после того, как тот огласит свое послание 1 декабря в Верховной Раде.

Выступление Зеленского

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский в первый день зимы выступит с обращением к украинцам.

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Что обещал Зеленский украинцам