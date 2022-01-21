Чтобы в России боялись: Блинкен объяснил санкции против четырех украинских политиков

Энтони Блинкен высказался о санкциях против украинских политиков. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал санкции, которые США ввели против четырех украинских граждан 20 января.

"Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины", — заявил он после встречи с главой МИД РФ Лавровым, сообщает "Страна".

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Энтони Блинкен провел встречу с Сергеем Лавровым в Женеве и обсудил вопросы безопасности, а также агрессию РФ по отношению к Украине.

Кто попал под санкции

Ранее стало известно, что США ввели санкции против четырех украинских политиков за "вредоносные действия России".

В список попали народные депутаты от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший вице-премьер Владимир Сивкович. Двое последних с 2014 года живут в России.

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Кто еще под санкциями США

10 сентября 2020 года Министерство финансов США ввело персональные санкции против нардепа Андрея Деркача из-за попыток повлиять на выборы президента США в 2020 году. По данным США, Деркач более десяти лет является российским агентом.

11 января 2021 года Минфин США внес в санкционный список семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса за вмешательство в американские выборы.

В марте 2021 года США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за коррупции в 2014-2015 годах, когда он занимал должность главы Днепропетровской области.