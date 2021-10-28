Порошенко обвинил Зеленского в слежке: займитесь лучше коронавирусом

Возле дома Порошенко замечено подозрительное авто / Фото: Коллаж: Сегодня

За домом пятого президента Украины и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко ведется слежка. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen Универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН. Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию власти", – говорится в сообщении.

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По факту незаконной слежки обратились в Нацполицию. Кроме того, политсила потребовала от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции.

"Владимиру Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и угрожающим энергетическим кризисом. Господин Зеленский, украинцы задыхаются без кислорода в больницах, и скоро начнут замерзать в своих домах. Очевидно, граждане Украины представляли обещанный вами конец эпохи бедности не так", – добавили в "ЕС".

Напомним, партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге, "Европейская солидарность" Петра Порошенко вышла на первое место по популярности в Украине.