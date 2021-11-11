Что ответит Зеленский? Президента попросили не пускать россиян в Украину

Зеленскому подали на подпись петицию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить гражданам России въезжать на территорию Украины или ввести визовый режим с государством-агрессором. Автором петиции выступил активист Сергей Стерненко.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – идет речь в петиции.

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Петиция на сайте президента была размещена 2 ноября, и по состоянию на сегодня уже собрала необходимое количество голосов.

Теперь Зеленский должен будет ответить на нее.

Визовый режим с Россией

25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией. По его словам, мы и так понимаем, кто к нам едет.

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1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны, в том числе, для граждан России.

Въезд в Украину из России