Что ответит Зеленский? Президента попросили не пускать россиян в Украину

Зеленскому подали на подпись петицию / Фото: Коллаж: Сегодня
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить гражданам России въезжать на территорию Украины или ввести визовый режим с государством-агрессором. Автором петиции выступил активист Сергей Стерненко.
"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – идет речь в петиции.
Петиция на сайте президента была размещена 2 ноября, и по состоянию на сегодня уже собрала необходимое количество голосов.
Теперь Зеленский должен будет ответить на нее.
Визовый режим с Россией
25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией. По его словам, мы и так понимаем, кто к нам едет.
1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны, в том числе, для граждан России.
Въезд в Украину из России
- Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.
- В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Владельцам загранпаспортов старого образца (на 5 лет) на границе придется сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).
- Известный украинский продюсер и телеведущий хочет добиться запрета концертов российских артистов, которые поддерживают политику России или просто молчат об агрессии своей страны