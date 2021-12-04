"Была истерика": Луценко рассказал об отказе Зеленскому помочь с Путиным

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Экс-генпрокурор Юрий Луценко дополнил рассказ бывшего разведчика Романа Червинского, который в эфире "Свободы слова Савика Шустера" телеканала "Украина 24" раскрыл ранее неизвестные детали вывоза боевика Владимира Цемаха из ОРДЛО в Киев.

"Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я категорически отказался. Потому что именно суд по МН17 – это путь Путина к Гаагскому трибуналу", – написал он в Facebook.

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По словам Юрия Луценко, президент Украины обращался к нему по поводу боевика Цемаха и второй раз.

"Через несколько дней был телефонный разговор с президентом Зеленским. В истерической форме он опять требовал отдать Цемаха Путину. Я опять отказался. На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на должности – недолгие. Я сказал: сколько бы их ни было, но я до последнего буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организации обмена", – поделился воспоминаниями бывший генеральный прокурор.

Суть конфликта

27 июня 2019 года украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой задержали боевика Владимира Цемаха в оккупированном Снежном на Донбассе. По данным разведки, Цемах причастен к крушению в 2014 году малайзийского самолета рейса MH17 установкой "БУК" российского производства.

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Кроме того, бывший руководитель департамента контрразведки СБУ, проводивший спецоперацию по задержанию боевика – бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР" Владимир Цемаха, Роман Червинский рассказал, что во время разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина по телефону обсуждались две темы – освобождение украинских моряков, незаконно задержанных россиянами в Керченском проливе, и задержание пророссийского боевика Владимира Цемаха в ОРДЛО.