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Был ли метадон в крови Полякова? В МВД дали ответ

Татьяна Очеретяная
10 октября, 21:20
Правоохранители уже получили информацию судмедэкспертов о том, какие вещества нашли в крови у Полякова

У копов есть две версии смерти Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в крови умершего нардепа Антона Полякова нашли следы алкоголя и метадона.

Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Шевченко, правоохранители еще не пришли ни к каким выводам, подозрения тоже никому не предъявляли.

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", — сказал он.

Спикер МВД уточнил, что полиция рассматривает две версии гибели нардепа: либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, либо его отравили.

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Что известно о смерти Полякова?

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – медики не смогли его откачать. По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже писали, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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