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Будут отставки и тюремные сроки. Данилов рассказал, что сделают после СНБО

Мария Дмитренко
15 октября, 22:41
Данилов рассказал о санкциях для контрабандистов

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в апреле, когда впервые применили санкции в отношении контрабандистов, поступления с таможни выросли на 47 миллиардов.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Мы бы хотели, чтобы это (поступления – ред.) было больше. Вопрос был поднят, оно не находится где-то под сукном. Вопрос на контроле у ​​президента", – добавил Данилов.

Также он отметил, что будут встречи с руководителем таможни, министром финансов, председателем Службы безопасности, представителями СНБО и представителями Офиса, где будут оговорены вопросы усиления кадрового потенциала нашей таможни.

"Я думаю, что определенные лица потеряют свои должности. Вторая ситуация: президент настаивает, что должен на законодательном уровне решиться вопрос, когда люди за эти преступления должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас слишком либеральное законодательство, люди им пользуются", – подытожил Данилов.

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Борьба с контрабандой

  • 3 октября в Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов. К операции пришлось привлечь нацгвардейцев.
  • Чуть ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", потрясая блоком контрабандных сигарет, заявил, что никакой борьбы с контрабандистами не ведется.
  • В июле сообщалось об остановке контрабанды брендовой электроники и табака из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту "Борисполь".

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