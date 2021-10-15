Будут отставки и тюремные сроки. Данилов рассказал, что сделают после СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в апреле, когда впервые применили санкции в отношении контрабандистов, поступления с таможни выросли на 47 миллиардов.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Мы бы хотели, чтобы это (поступления – ред.) было больше. Вопрос был поднят, оно не находится где-то под сукном. Вопрос на контроле у ​​президента", – добавил Данилов.

Также он отметил, что будут встречи с руководителем таможни, министром финансов, председателем Службы безопасности, представителями СНБО и представителями Офиса, где будут оговорены вопросы усиления кадрового потенциала нашей таможни.

"Я думаю, что определенные лица потеряют свои должности. Вторая ситуация: президент настаивает, что должен на законодательном уровне решиться вопрос, когда люди за эти преступления должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас слишком либеральное законодательство, люди им пользуются", – подытожил Данилов.

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Борьба с контрабандой