Будут ли досрочные выборы в Раду – Арахамия дал прогноз

Если монокоалиция распадется, то "придется создавать более широкую коалицию / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятность распада монобольшинства составляет всего лишь 10%. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Интерфакс – Украина.

По его словам, если это случится, то в Верховной Раде придется создавать широкую коалицию.

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"Вероятность такого сценария (распада монобольшинства. – Ред.) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", – отметил Арахамия.

Арахамия отметил, что новый формат парламентского большинства возможен с участием депутатских групп "Доверие" и "За будущее", а если не получится договориться о коалиции, то придется проводить досрочные выборы в Раду.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", – резюмировал политик.

С чего все началось