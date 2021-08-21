Будет суд. Гужва готовит Зеленскому "ответку" за санкции

Гужва собирается судиться с Зеленским. Фото: facebook.com/veprwork

Главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что будет оспаривать в суде санкции, которые по решению СНБО введены против него и его информационного ресурса.

Об этом он сообщил в Facebook.

Он считает, что указы о введении в действие решения СНБО о санкциях противоправные и противоречат Конституции.

"Почитали указы (Зеленского. – Ред.). Будем оспаривать в суде. И по мне, и по Ане Солнцевой, и по директору Любе Лукашиной, и по компаниям-издателям "Страны". Со следующей недели начинаем работу … Внесудебная расправа. Без каких-либо доказательств вины и предъявления обвинений и подозрений. Суть указа – блокирование сайта. Это самое основное", – написал Гужва.

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Уголовное преследование Гужвы

Летом в 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. По словам на тот момент генерального прокурора Юрия Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.

Сам Гужва объяснил, с чем связано его задержание . По его словам, против него "шьют" сфальсифицированное дело и это якобы его пытались спровоцировать взять деньги, от которых, по его словам, отказался.

По его словам, против него "шьют" сфальсифицированное дело и это якобы его пытались спровоцировать взять деньги, от которых, по его словам, отказался. Тогда Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

Также на вчерашнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.