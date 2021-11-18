Бомба! Наливайченко озвучит новые данные о "Вагнергейте" – дата

Наливайченко расскажет новую информацию о нашумевшей спецоперации / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко пообещал завтра в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" предоставить эксклюзивную информацию касательно "Вагнергейта". Об этом он рассказал в комментарии журналисту телеканала Украина 24.

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"В эфире я разложу эту ситуацию по полочкам, в том числе дам оценку, на самом ли деле украинские спецслужбы так работали, как они рассказывают", – сказал он.

Также он отметил, что хочет наконец разобраться во всей этой ситуации, прежде всего для себя.

"Достало уже все! Я хочу прежде всего для себя выяснить, и в том числе узнать из международных источников, от моих друзей-партнеров за рубежом, что же там все же было и чего не было", – сказал он.

Расследование Bellingcat

17 ноября был опубликован отчет Bellingcat о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера".

Отчет базируется на десятках интервью – в том числе, с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу, не зная, что их самолет собираются незапланированно посадить в Киеве, и с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, принимавшими участие в подготовке этой операции.

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Документ, в подробностях описывающий детали этой операции, не дает ответа на главный вопрос: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством страны.