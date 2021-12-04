Богдан отпраздновал день рождения уже не с Зеленским, но со "слугами"

праздник прошел с известными людьми / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан свой юбилей провел в компании известных политиков и журналистов. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика страны".
Торжество пошло в столичном ресторане в центре города.
Среди гостей мероприятия были нардепы из "Слуг народа" Алина Загоруйко, Николай Сольский. Также поздравить именинника приехала "чета Гордонов" – Дмитрий Гордон с женой Алесей Бацман. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, экс-министр МВД Арсен Аваков, судья Павел Вовк, соратник Кличко Дмитрий Белоцерковец, главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, и Сеяр Куршутов.
Почему нет президента
Говоря о выступлении президента Украины, Богдан посчитал, сколько раз во время пятичасового пресс-марафона 26 ноября Зеленский соврал. По версии Богдана, это произошло 100 500 раз.
Богдан и Аваков
Богдан пошутил об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его внимание привлекла подпись главы МВД в заявлении "Честь имею".
"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю где-то так", - написал экс-глава ОП.