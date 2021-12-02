Бигус извинился за "золотые слитки" – Кива уже хочет "сбить" с него миллионы

Илья Кива подает в суд на Бигуса / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Денис Бигус 1 декабря опубликовал материал о том, что правоохранители во время обысков дома народного депутата Ильи Кивы обнаружили большие суммы денег и золото.

По информации журналистов, были найдены золотые слитки на сумму свыше миллиона гривень, а также наличными больше 1 100 000 грн и около 500 000 долларов. Кроме того, в автомобиле депутата нашли 300 000 грн. Bihus.Info показал в сюжете соответствующие фото.

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Бигус все опроверг

2 декабря Денис Бигус опроверг материал Bihus.info, в котором утверждалось, что у в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы нашли большие суммы денег и золото. Журналистов подвел источник, заявил он в видеообращении.

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Он объяснил, что источник в правоохранительных органах прислал фото якобы с обысков у Кивы, однако оказалось – эти фото были сделаны на обысках по другому делу.

Бигус сказал, что это "его лажа" и "его факап". Он извинился перед аудиторией и другими СМИ, которые распространили неправдивый материал.

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В настоящее время расследование недоступно на сайте и в соцсетях BIHUS.Info. Журналист пообещал, что в ближайшее время они попытаются связаться с каждым медиа, распространившим эту информацию, с просьбой убрать ее.

Кива собирался сбить с Бигуса деньги

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поедает в суд на Дениса Бигуса в суд за фейковое расследование и будет требовать закрытия его проекта. Об этом он рассказал в комментарии PavlovskyNEWS.

"Я уже сейчас подготовил иск в суд, и я буду добиваться моральной компенсации и закрытия данного издания, как дискредитирующего себя. Я постараюсь их раздеть и разбуть, ведь они работают за деньги – это их сакральная история. Суммы буду требовать большие, как минимум миллион", – рассказал политик и уточнил, что деньги он планирует передать в детские дома.

По словам Кивы, на протяжении нескольких последних лет Бигус системно реализует дезинформацию и фейки в отношении него, под руководством заинтересованных лиц в правоохранительной системе.