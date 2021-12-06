Беларусь ввела санкции против Запада – чем ответил Минск

Санкции будут касаться как товаров, так и физических лиц / Фото: Коллаж: Сегодня
Правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, применяющих санкции против них. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении.
Правительство Беларуси намерено принять "необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран".
Также Беларусь расширила списки лиц, чей въезд нежелателен из-за дискриминации белорусских властей.
"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", – говорится в сообщении.
В МИД Беларуси подчеркнули, что для "укрепления своей экономической безопасности Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией".
Беларусь была готова
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на введение нового пакета санкций заявил, что они не впервые столкнулась с санкционным давлением. Более того, в стране к этому готовились как минимум полгода.
Санкции против Беларуси
- 2 декабря западные страны ввели обещанные санкции против режима Александра Лукашенко. Это сделали синхронно Европейский Союз, США, Великобритания и Канада.
- Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц. Это представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".
- За незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings.
- Американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына самопровозглашенного лидера Дмитрия Лукашенко.