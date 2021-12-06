Беларусь ввела санкции против Запада – чем ответил Минск

Санкции будут касаться как товаров, так и физических лиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, применяющих санкции против них. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении.

Правительство Беларуси намерено принять "необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран".

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Также Беларусь расширила списки лиц, чей въезд нежелателен из-за дискриминации белорусских властей.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", – говорится в сообщении.

В МИД Беларуси подчеркнули, что для "укрепления своей экономической безопасности Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией".

Беларусь была готова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на введение нового пакета санкций заявил, что они не впервые столкнулась с санкционным давлением. Более того, в стране к этому готовились как минимум полгода.

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Санкции против Беларуси