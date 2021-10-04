Нелегалы возврату не подлежат. Лукашенко закрывает границу с ЕС

На границах ЕС с Беларусью настоящее "нашествие" нелегальных мигрантов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Беларусь приняла законопроект о "замораживании" действия Соглашения с Европейским Союзом о реадмиссии – прием обратно на свою территорию своих граждан, а также прибывших с этой территории иностранцев, которые не имеют документов на пребывание в другой стране.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подал соответствующий законопроект в парламент Беларуси 8 сентября. Документ приняла Палата представителей в первом чтении. После этого Совет Республики подтвердил это решение.

В заявлении Лукашенко к этому документу говорилось, что Беларусь поступает так "в ответ на недружественные действия, к которым прибегли ЕС и страны-члены по Беларуси" – в ответ на непризнание его законно избранным президентом страны.

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Предыстория

Соглашение было подписано в январе 2020 года и определяло механизм передачи, приема и возвращения лиц, нарушивших условия въезда или пребывания и подлежащих депортации.

С лета 2021 года Беларусь практически перестала выполнять условия соглашения. В странах Балтии и Польше за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов, прибывающих из Беларуси.

Европейские официальные лица обвиняют Минск в организации незаконных переходов в ответ на санкции, связанные с подавлением акций протеста против режима Лукашенко.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литва считает, что режим Лукашенко ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в ЕС.

В конце сентября Европейская комиссия предлагала отменить упрощенный визовый режим для представителей белорусского режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Таким образом, визы в страны ЕС для них обойдутся дороже.

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока нелегальных мигрантов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 2 сентября.