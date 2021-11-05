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"Байрактаров" будет больше: начальник Генштаба ВСУ припугнул Россию

Сергей Мартынец
5 ноября, 13:37
Украинские военные уже один раз жестко наказали оккупантов за обстрелы на Донбассе

Сергей Шаптала хочет вооружить армию ударными беспилотниками. Коллаж "Сегодня"

Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают, – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего", – сказал он.

Генерал объяснил, что россияне на фронте в нарушение "Минска" выдвинули на передовую артиллерию, которая обстреливала украинские позиции. По его словам, украинские военные наказали оккупантов только после того, как не сработала нота дипломатии – через ОБСЕ.

"После этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar. Если бы Bayraktar залетел на их территорию, думаю, они воспользовались бы возможностью и уничтожили наш Bayraktar. Они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию. Они вытащили ее снова на передний край", – сказал Шаптала.

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Россия активизировалась на фронте

  • Утром 26 октября боевики обстреливали из минометов поселок Гранитное Волновахского района – они повредили шесть жилых домов. А днем батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск совершила обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
  • В Генштабе ВСУ рассказали, что после начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, боевики не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ был применен Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами", дав понять, что теперь украинские военные будут именно так отвечать на вражеские провокации.
  • Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".