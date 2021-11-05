"Байрактаров" будет больше: начальник Генштаба ВСУ припугнул Россию

Сергей Шаптала хочет вооружить армию ударными беспилотниками. Коллаж "Сегодня"

Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Реклама

"Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают, – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего", – сказал он.

Генерал объяснил, что россияне на фронте в нарушение "Минска" выдвинули на передовую артиллерию, которая обстреливала украинские позиции. По его словам, украинские военные наказали оккупантов только после того, как не сработала нота дипломатии – через ОБСЕ.

"После этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar. Если бы Bayraktar залетел на их территорию, думаю, они воспользовались бы возможностью и уничтожили наш Bayraktar. Они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию. Они вытащили ее снова на передний край", – сказал Шаптала.

Реклама

Россия активизировалась на фронте