Банковой приготовиться: какие протесты готовятся на Покров 14 октября

Во время "Марша славы УПА" националисты проведут акцию протеста под Офисом президента. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 14 октября украинцы будут отмечать сразу несколько праздников – Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День УПА и День украинского добровольца. 14 октября можно также назвать "Днем массовых протестов". На протяжении 17 лет в этот день националисты устраивают марш в честь украинской повстанческой армии. Почти каждая акция не обходилась без задержаний и стычек с правоохранителями.

Сайт "Сегодня" выяснил, как пройдет мероприятие в этом году, стоит ли Офису президента опасаться националистов и к чему может привести протест патриотов.

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Без провокаций, но с протестом

14 октября в Киеве пройдет "Марш славы УПА" в честь создания Украинской повстанческой армии. Мероприятие начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам столицы и почтят память Героев Небесной Сотни.

Организаторы марша – "Нaциoнaльный кopпyc", ВО "Свoбода", "Пpaвый сектор" и ветеранские организации уже дали понять, что "Марш славы УПА" будет не просто мероприятием в честь создания Украинской повстанческой армии, но и акцией протеста против действующей власти.

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"Представители сегодняшней власти принимают антиукраинские решения и готовятся к сдаче национальных интересов Украины – реализация формулы Штайнмайера, предоставление особого статуса Донбасса, проведение выборов на временно оккупированных территориях к установлению контроля над ними. Тех, кто выступает против предательства национальных интересов государства, нынешняя власть преследует и по надуманным делам бросает за решетку – дело харьковских патриотов, черкасских ветеранов и многие другие", – говорится в заявлении пресс-службы "Накорпуса", анонсирующем "Марш славы УПА".

В "Нацкорпусе" обозначили, что "Марш славы УПА" будет также акцией протеста против власти. Фото: "Нацкорпус"

Активисты также обозначили свои требования от власти:

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отказаться от антигосударственных соглашений;

законодательно запретить проведение выборов на временно оккупированных территориях до полного восстановления территориальной целостности Украины;

прекратить преследование ветеранов российско-украинской войны;

освободить политзаключенных;

наказать врагов Украины, приняв законопроект об ответственности за коллаборационизм.

"14 октября в Киеве на большом "Марше Нации" мы, патриоты, покажем, что нас сотни тысяч, и мы готовы до конца отстаивать независимость Украины и бороться за то, чтобы она стала сильным и успешным государством", – подчеркнули в "Нацкорпусе".

Как рассказал "Сегодня" глава киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин, во время марша провокации не планируются.

"Нет цели каким-либо образом дестабилизировать ситуацию, которая и без этого довольно напряженная в нашей стране. Мы хотим просто донести мысль, что ветераны и волонтеры против политики капитуляции, сдачи украинских интересов и репрессий патриотов", – сказал нам Тамарин.

Глава столичного "Нацкорпуса" также добавил, что в Украине существует "искривленное правосудие".

"Искривленное правосудие относительно тех, кто защищал страну. Эти люди, которые должны быть примером, ощущать уважение и благодарность государства за защиту его суверенитета, сейчас все чаще становятся фигурантами уголовных дел и получают необоснованные обвинения. Мы считаем, что это целенаправленная политика по дискредитации образа ветерана и создания тоталитарной репрессивной машины", – подчеркнул Тамарин.

В пресс-службе "Национального корпуса" нам также сказали, что планируют провести акцию протеста под Офисом президента.

"Сейчас мы утверждаем маршрут марша. Уже точно известно, что первая точка – парк Тараса Шевченко, а вторая – Майдан Незалежности. Возможно, будет и третья точка – улица Банковая", – сказали нам в пресс-службе организации.

Стоит ли Офису президента опасаться марша националистов

Политолог Вадим Карасев считает, что серьезных столкновений на Банковой не произойдет. По его мнению, колона "Свободы" закончит свой марш на Майдане Незалежности и не пойдет с "Нацкорпусом" под Офис президента.

"Свобода" давно ушла в политику, отошла от радикализма и занимает проидеологическую позицию. В ее действиях сегодня нет антивластного характера", – объясняет нам эксперт.

По его словам, несмотря на то, что "Свобода" и "Нацкорпус" проводят совместный марш, они находятся в противоположных политических вертикалях и являются скрытыми соперниками.

Вадим Карасев: "Олег Тягнибок и Андрей Билецкий – скрытые соперники". Фото: скриншот

"Вероятно, у Офиса президента есть некие рычаги влияния на лидеров "Свободы". Что касается "Нацкорпуса", судя по тому, как часть его активистов защищает Порошенко, можно утверждать, что эта организация находится в оппозиции к власти", – объясняет Карасев.

Вадим Карасев: "Серьезных столкновений на Банковой не произойдет" / Фото: Facebook

Политолог Алексей Якубин отмечает, что, если в акции протеста на Банковой примет участие небольшое количество людей, она останется незаметной Офисом президента.

"В ОП с опасением воспринимается лишь массовая митинговая активность, когда на улицы выходят тысячи людей. Ведь именно такие акции иногда приводили к тому, что Банковая под давлением общественности меняла свою политику. История показывает, что у нас раз в 10 лет происходят массовые протесты, которые приводят к смене власти. Призрак Майдана все еще ходит по коридорам власти", – говорит Якубин.

Акция националистов может стать стартом череды массовых протестов

Тем не менее, Марш Наций может быть стать началом "осеннего обострения" протестных настроений.

"Пока еще теплая осень, не начался отопительный сезон, и украинцы не получили первые платежки, массовых протестов ждать не стоит. Но как раз во время такого затишья акция 14 октября станет некой пробой пера и разминочным протестом. Массовые митинги могут начаться через месяц", – прогнозирует Карасев.

Алексей Якубин также не исключает, что марш националистов будет стартом череды массовых протестов.

"Накопилось много нерешенных вопросов. Активизируются социальные темы. Тарифы на отопление, ФОПы, неразбериха в Раде, война на Донбассе и многое другое. Для власти сейчас главное, чтобы точечные протесты не перешли в общие политические требования, такие как, например, отставка парламента и новые перевыборы. Вполне возможно, что акция на Покров и проводится с целью запустить череду массовых митингов, которые приведут к одному политическому требованию, которое может серьезно резонировать", – говорит Якубин.

Алексей Якубин: "Акция националистов может стать стартом массовых протестов" / Фото: Facebook

Традиционные протесты

"Марш славы УПА" уже называют традиционным. Он пройдет в столице Украины в 17-й раз.

В 2005 году, сразу после Оранжевой революции, состоялся первый марш. Главным его организатором тогда была одна из самых известных националистических организаций "УНА-УНСО". Тогда, возле Бессарабского рынка, колона националистов встретилась со сторонниками социалистки Натальи Ветренко, пророссийской организации "Верните казачества" и Евразийского союза молодежи гражданина РФ Александра Дугина. Участники первого марша срывали флаги СССР, бросали в коммунистов яйца и пакеты с кефиром, а после пошли врукопашную. В результате нескольких участников акции задержала милиция.

В 2006 году накануне проведения второго марша суд запретил чествовать героев УПА в центре Киева. Но, несмотря на это, несколько десятков активистов пришли на Майдан уже вечером, чтобы предотвращать провокации. И даже установили несколько палаток. Ночью к ним неожиданно приехал министр внутренних дел Юрий Луценко, после разговора милиция и "Беркут" перекрыли все вокруг Майдана. А уже утром колона пошла по центру Киева – в сторону музея Монумента жертвам Голодомора. Тем временем левые сконцентрировались возле памятника Ленину. В их сторону прилетело несколько петард, за что активисты были задержаны.

В 2007 году место встречи коммунистов оставалось неизменным – они ждали националистов на Бессарабке с плакатами: "ОУН-УПА – позор нации!", и включили динамики с песней: "Мы русские, а русские не сдаются". Участники марша забросали "красных" яйцами.

В 2008 году суд запретил "Свободе" проводить марш 14 октября, поэтому альтернативную ходу провели ультраправые организации "Патриот Украины" и "Братство" Корчинского. Последние ввязались в массовую драку у стен здания СБУ, за что более сотни человек были задержаны.

В 2008 году были задержаны более сотни участников марша. Фото: Униан

Самый многочисленный митинг

С 2010 года Марш с каждым годом становился все более похожим не на патриотическую акцию, а политическую – ее участниками оказываются не только представители общественных организаций и ветераны УПА, но и политики. В первую очередь, оппозиционные. Реакция со стороны власти последовала соответствующая. В 2010-м, когда президентом уже был Виктор Янукович, милиция попыталась заблокировать проезд участников марша из регионов. На въездах в Киев автобусы останавливали правоохранители, высаживали людей, а водителям угрожали лишением лицензий.

Во времена Януковича участники марша уже не столько настаивали на признании воинов УПА на государственном уровне – понимали в тех условиях это невозможно, как выступали против действующего президента. В 2011-м из толпы можно было услышать выкрики: "Зека геть!". В 2012 году, на 70-ю годовщину создания УПА, в Киеве собрался самый многочисленный митинг – тридцатитысячный. Участники жгли флаги СССР и "Партии регионов".

Участники марша жгли флаги СССР и "Партии регионов". Фото: delo.ua

Новый смысл протестов

После Революции Достоинства и прихода к власти президента Петра Порошенко требования участников марша обрели новый смысл. Оба запроса – запретить коммунистическую идеологию и признать бойцов УПА борцами за независимость – были выполнены в 2015-м. В тот же год 14 октября стал Днем защитника Украины – впервые праздничным и нерабочим.

Однако после выполнение старых требований появились новые. Среди них: освободить так называемых политических заключенных – участников беспорядков на площади Конституции 31 августа 2015-го. Тогда от травм умерли четыре бойца Нацгвардии. Задержанными и подозреваемыми в организации массовых беспорядков оказались несколько "свободовцев".

14 октября 2015-го представители "Свободы" и "Правого сектора" прошли маршем по Киеву и провели митинг возле Лукьяновского СИЗО.

Националисты провели митинг возле Лукьяновского СИЗО / Фото: BBC news

Объединение националистов при Зеленском

Последующие несколько лет марши 14 октября стали менее многочисленными, а колонны разрозненными. Например, в 2016-м прошло две параллельные акции: от монумента "Родина-Мать" на Арсенальную двигался "Нацкорпус", а "свободовцы" и представители Организации украинских националистов от памятника Шевченко к Михайловской площади. Спустя два года история повторилась.

Объединиться правым удалось лишь в 2019-м, уже после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Тогда возникли и новые требования: отказ от разведения войск в Донбассе и проведения местных выборов в ОРДЛО. В прошлом остались и столкновения с полицией – часть участников марша теперь и сами правоохранители.

В 2019 году у участников марша возникли новые требования. Фото: ostro.org

Традиция без влияния на власть

По мнению политологов, марш 14 октября – уже скорее традиция, нежели инструмент для достижения политических целей. Лидеры правых – "Свободы", "Правого Сектора" и "Нацкорпуса" – хотя и делают громкие заявления о капитуляции, пятой колоне, капитуляции и общем враге Путине, но при этом реального влияния на власть не имеют, как и шансов войти в нее в ближайшие годы.

Марш 14 октября – уже скорее традиция, нежели инструмент для достижения политических целей / Фото: DW.com

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление. Но летние митинги показали, что особо буйных провокаторов из рядов "Нацкорпуса" ждет СИЗО или домашний арест.

Также мы информировали, что во Львове состоялось мероприятие по случаю очередной годовщины формирования дивизии СС "Галичина", сражавшейся на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой. В ходе митинга зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС "Галичина" Василий Бычко рассказал о планах провести следующий марш "резерва дивизии "Галичина" по Донецку и Москве.