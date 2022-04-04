Арсений Яценюк: Произошедшее в Буче и Ирпене – нацистские преступления

Арсений Яценюк заявил, что России нельзя отдать ни одного части украинской земли / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюкзаявил, что история распорядится с Россией и русским народом, поддерживавшим путина и войну против Украины, так же как распорядилась с нацистской Германией. Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского начать формировать новый Нюрнбергский трибунал.

Об этом Арсений Яценюк сообщил в эфире телемарафона.

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"Российским чудовищам нельзя отдать ни одного миллиметра украинской земле. Эта война должна закончиться победой Украины и поражением нацистской путинской России. То, что произошло в Буче, Ирпене, и происходящее в Мариуполе – это Сребреница, это именно те нацистские преступления", – говорит премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Арсений Яценик считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно обратиться ко всем западным союзникам, чтобы уже сегодня начать формировать новый Нюрнбергский трибунал.

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"Наши союзники к завершению войны и к победе над рашистской Россией должны уже сформировать международный институт уголовного преследования России как государства. Это компетенция Международного суда ООН. Чтобы после войны Россия и их конкретные чиновники предстали перед международным трибуналом", – утверждает Арсений Яценюк.

По словам политика, если западные союзники не готовы сегодня пойти на международный суд, пусть идут на международную следственную группу.

"Это будет мощный международный сигнал, мир привлечет Путина и его преступников к ответственности. И это также будет юридическая база для того, чтобы эти чудовища сели за решетку. Так же, как сели нацисты. Так же, как сели совершившие преступления в Сребренице. Потому что то, что произошло в Буче, Ирпене, и то, что происходит в Мариуполе, – это именно и Сребреница, это именно те нацистские преступления", – отметил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

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Зверства российских оккупантов под Киевом

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

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