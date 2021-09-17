Арестович: Взять Донбасс можно за 3-5 дней, пока Путин будет болеть

Арестович (слева) снова удивил заявлением. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть Донбасс силой, если неожиданно подвернется такая возможность, например, болезнь президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, сейчас трудно предположить, как будет деоккупирован Донбасс, Киев готовится к разным вариантам развития событий.

"Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую – это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три-пять дней, чтобы решить вопрос. Возможно, такой вариант будет когда-то", – сказал Арестович.

Отметим, что на днях Путин неожиданно ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении много людей заболели коронавирусом.

Стоит ли верить мнению Арестовича?

Ранее Алексей Арестович в различных СМИ выступал экспертом по военно-политическим вопросам. После назначения советником Ермака и спикером украинской стороны в ТКГ он уже успел попасть в скандалы. Например, на днях он поругался с националистом Билецким в прямом эфире – они пытались разобраться, кто из них клоун и почему.

Также он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы таким образом якобы забрать у россиян бренд "русские", что вызвало шквал критики и глава парламента Разумков даже предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан".

А на днях экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, на котором Арестович говорит, что АТО – это курорт для мальчиков. Бывший министр жестко отреагировал на эти слова.

Напомним, подобным заявлением об освобождении Донбасса недавно отметился секретарь СНБО Александр Данилов. По его словам, ВСУ могут взять Донецк и Луганск, если будет дана команда.