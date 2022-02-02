Арахамия собирает деньги с бизнесменов для "Слуги народа" – инсайд Москаля

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Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинил руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что Арахамия собирает с бизнесменов деньги на развитие партии в "черную кассу".

Такое заявление Москаль озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

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Как отметил экс-глава ОГА, Национальное антикоррупционное бюро должно выяснить, "с каких средств каждый месяц и за что этим неучам (партии "Слуга народа" – ред.) дается от 20 до 50 тысяч, где это берется?"

По словам Москаля, "Арахамия, руководитель этой фракции, смотрит, где взять деньги на "черную кассу".

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