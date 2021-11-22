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Москаль озвучил кодовый псевдоним Ермака у российских спецслужб

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 ноября, 16:33
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Бывший чиновник в прямом эфире резко высказался о руководстве на Банковой
Москаль (справа) сделал неожиданное заявление по Ермаку (слева). Коллаж "Сегодня"
Москаль (справа) сделал неожиданное заявление по Ермаку (слева). Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, комментируя скандал со срывом спецоперации по "вагнеровцам", раскрыл якобы российский агентурный псевдоним главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

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Экс-чиновник резко высказался о руководстве на Банковой.

"Черчилль сказал: если ты выбираешь между позором и войной и выбираешь позор, то получаешь и позор, и войну. Вот так получил и Зеленский. Ну кто еще не знает, кто это сделал? Уже россияне вслух говорят, что там ваш Тимофеев делает? Я говорю – какой Тимофеев? Ну да это же агентурный псевдоним Ермака в России – Тимофеев", – сказал Москаль.

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Кто сорвал спецоперацию по "вагнеровцам"

  • 17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.
  • 19 ноября на программе "Свобода слова Савика Шустера" бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.
  • В свою очередь известный журналист Дмитрий Гордон призвал найти шпиона на Банковой: "Я хочу знать, если в окружении президента агенты РФ. Кто из людей, связанных с президентом, поддерживает отношения со спецслужбами РФ?".
  • А на днях народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко вообще назвал госизменой, когда Ермака поливают грязью и обвиняют в срыве спецоперации.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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